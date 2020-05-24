Коронавирус
ЧемпионатЗинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу, сообщает Sport.es. Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер посетил дом, купленный им в прошлом году.
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Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
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Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
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В Казани в жилом доме взорвался газ
Взрыв газа произошел в жилом многоквартирном доме в Казани, пострадал один человек, жильцов эвакуируют.
ТАСС 00:55
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Светлана Лобода выложила фото без ретуши после обвинений в пластике
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За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Общество
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший глава Роспотребнадзора считает, что "это абсолютный бред" Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко оценил конспирологическую теорию о том, что вместе с вакциной от коронавируса людям будут вводить чипы.
АМИТЕЛ вчера в 21:32
Здоровье
Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус
Дезинформация вокруг коронавируса привела к тому, что появился миф о том, что алкоголь с высоким содержанием спирта якобы может убить SARS-CoV-2.
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РИА Новости вчера в 23:07
Общество
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«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Происшествия
Группа разбора: женщина на Lexus испугалась Renault и вылетела на тротуар — кто виноват?
Женщина пыталась пролететь на жёлтый сигнал светофора: автоэксперт Дмитрий Ларионов обращает внимание, что ещё перед прыжком Lexus на тротуар, стоящий рядом светофор меняет сигнал с жёлтого на зелёный (в поперечном для Lexus направлении).
НГС24 вчера в 22:00
Происшествия
Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru вчера в 15:29
Авто
Volkswagen начнет выпускать в России три новых автомобиля
Российская газета 21 мая в 23:06
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Депутат Гусева обратится в прокуратуру из-за слухов вокруг Медведева
Депутат Госдумы Ирина Гусева в понедельник обратится в Генпрокуратуру.
BFM.ru вчера в 15:50
Происшествия
В больнице в Партизанске потушили пожар
Спасатели полностью ликвидировали пожар в больнице Партизанска на площади в 300 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 01:54
Гаджеты
Huawei все-таки выпустит флагманский процессор Kirin 1020
Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020. Об этом заявили представители компании.
Goroday.ru вчера в 15:57
Авто
Без кредита в 5,5 млрд долларов компания Renault может обанкротиться
Французское правительство в настоящее время взвешивает все за и против того, стоит ли давать Renault кредит в размере 5,5 миллиардов долларов, чтобы помочь компании выдержать пандемию коронавируса.
CarsWeek.ru 22 мая в 14:28
Здоровье
Вспышка коронавируса в Алтайском крае: выявлен 71 новый носитель
Как сообщает сегодня, 24 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлен 71 новый носитель.
REGNUM вчера в 02:46
Политика
США запретили въезд иностранцам из Бразилии
Президент США Дональд Трамп запретил въезд в страну для иностранцев, которых в последние две недели посещали Бразилию, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Политика
Территорию Украины обстреливают «российские курсанты» — Резников
Киев, 23 мая 2020, 08:26 — REGNUM Курсанты российских артиллерийских учебных заведений якобы ездят в Донбасс «сдавать экзамены».
REGNUM 23 мая в 01:26
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Экономика
Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов
Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru вчера в 02:11
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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Российская газета вчера в 16:14
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Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Игры
Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Live24 вчера в 10:26
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Компания AMD готовится к выпуску новых видеокарт
Эксперты считают, что компания AMD в скором времени презентует сразу 13 типов новых видеокарт.
Политическая Экспертиза вчера в 11:00
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости 23 мая в 20:14
Общество
Глава Тувы заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 23:43
Гаджеты
В Сеть утекла информация о новом смартфоне Motorola One Fusion +
NewInform 23 мая в 07:53