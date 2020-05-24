Коронавирус
ЧемпионатЗинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу, сообщает Sport.es. Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер посетил дом, купленный им в прошлом году.
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Президент Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном голосовании.
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Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
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Главные новости за выходные 23–24 мая
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ПНС Ливии выдало похищенного украинца за бойца ЧВК «Вагнера»
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Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
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Президент Чили заявил, что система здравоохранения близка к пределу
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Renault готовит кросс-универсал — преемника Largus
Румынская марка Dacia - дочерняя компания французского концерна Renault - планирует представить на рынке бюджетный кросс-универсал, созданный на той же платформе, что и новый Renault Logan.
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Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
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В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
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Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений
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Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина.
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В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
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Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
BFM.ru 05:10
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Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 23 мая
К 23 мая число заболевших в Тульской области превысило 3000 человек, хоть регион и выбыл из десятки самых зараженных.
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Пушков предположил итог заигрывания Лукашенко с Западом
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