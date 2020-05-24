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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в нарушение карантина покинул испанскую столицу, сообщает Sport.es. Зидан уехал в деревню, расположенную в пригороде Мадрида. 47-летний тренер посетил дом, купленный им в прошлом году.
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Зидан нарушил правила самоизоляции, покинув Мадрид

Матч ТВ11:37

Зидану грозит штраф за нарушение карантина

Советский спорт15:15

Зинедин Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид

Чемпионат14:57

Зидан нарушил правила самоизоляции в Мадриде. Он уехал в деревню

Спорт-Экспресс13:20

Зидан нарушил правила самоизоляции. Штраф — 1,5 тысячи евро

Soccer.ru12:52

Зидан нарушил карантин, покинув Мадрид (Sport.es)

Sports.ru15:50

Зидан нарушил правила самоизоляции, уехав в деревню

Sport24.ru10:12
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