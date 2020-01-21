Сергей Шойгу назначен на должность министра обороны РФ. Об этом говорится в указе президента РФ. «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны Российской Федерации», — сказано в документе.

Общество Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.

Происшествия Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.

Политика В России объявлен новый состав правительства Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.

Гаджеты Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Общество Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.