Политика
ФАНШойгу сохранил пост министра обороны РФ
Сергей Шойгу назначен на должность министра обороны РФ. Об этом говорится в указе президента РФ. «В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Шойгу Сергея Кужугетовича министром обороны Российской Федерации», — сказано в документе.
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Общество
Ольга Любимова стала новым министром культуры
Происшествия
Погибшая от удара током в Петербурге девушка выгуливала собаку
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Происшествия
Следствие обвинило замглавы Генштаба в хищении 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество»), по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — заявил судья.
Происшествия
Пассажира метро арестовали за отказ в досмотре сумки
В Москве на двое суток арестовали пассажира столичного метро. Причиной этому стал отказ мужчины проходить досмотр.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
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Трое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в Кемерове
Трое рабочих-монтажников упали в шахту лифта в строящейся многоэтажке в Кемерове.
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 Pro Premium резко подешевел
Смартфон Redmi K20 Pro Premium оснащён чипом Snapdragon 855+, 12 и 512 ГБ ОЗУ и ПЗУ соответственно.
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
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В Сети появились фото прототипа приставки Xbox Series X
В Сети размещены фото прототипа Xbox Series X. Утечка информации об игровой приставке случилась от одного из менеджеров компании.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Общество
Коллекторов предложили допустить до взыскания долгов по ЖКХ
Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.
Общество
Министр спорта РФ был судим за передачу земель университета физкультуры под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Футбол
«Зенит» отправил Кокорина в аренду
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием
Умер один из членов нижегородской семьи с редким заболеванием.
Политика
Глава ВЦИОМ рассказал об ожиданиях россиян от нового правительства
У населения России существует большой запрос на перемены, причем страха перед изменениями у граждан нет, заявил «Известиям» гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
Кино
Деятели культуры оценили назначение Любимовой на пост министра
Ольга Любимова, назначенная министром культуры России, хорошо проявила себя на посту главы департамента кинематографии ведомства.
Политика
Путин встретился с новым составом правительства России
Футбол
Джано расторг контракт со «Спартаком»
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Кино
Виктория Лопырева изменила себя в угоду мужу
На премьеру Аглая пришла вместе со своей семьей: мамой Ксенией Раппопорт, бабушкой и младшей сестрой.
Фигурное катание
В австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию
В Граце, втором по величине городе Австрии, 22 декабря начинается состязательная программа чемпионата Европы по фигурному катанию.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.
Шоу-бизнес
Продюсер заявила о внебрачном сыне от рыжего «Иванушки»
Музыкальный продюсер отметила, что первая близость между ними была в 2000 году, когда ей исполнилось 20 лет, однако певец попросил, чтобы об этом никто не знал.
Музыка
Русские священники покорили жюри французского «Голоса»
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Армия и оружие