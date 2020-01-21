Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером. До этого вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин был назначен заместителем председателя правительства России. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.

Зиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве

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