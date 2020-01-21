Политика
InkazanЗиничев, Лавров и Шойгу сохранили свои посты в правительстве
Новым министром юстиции России стал Константин Чуйченко, который ранее был вице-премьером. До этого вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин был назначен заместителем председателя правительства России. Первым вице-премьером стал Андрей Белоусов.
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Шойгу, Колокольцев и Лавров сохранили свои министерские портфели. Министр юстиции - новый
Фонтанка.Рувчера в 12:21
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Шоу-бизнес
Елена Воробей перенесла операцию
Политика
Объявлен новый состав правительства России
На встрече с членами нового правительства президент Владимир Путин назвал важнейшей задачей кабмина - "повышение благосостояния наших граждан и укрепление нашей государственности и позиций нашего государства в мире".
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Общество
Комиком из Петербурга заинтересовалась полиция после шуток о Путине
Комик-стендапер Александр Долгополов заявил о том, что в один из клубов Петербурга поступило заявление от правоохранительных органов с просьбой предоставить всю информацию о нем. Возможно, заинтересованность полиции в его персоне связана с выступлением, где он шутил с использованием матерных слов об Иисусе, Деве Марии и Владимире Путине.
Экономика
Взять и отменить: Минэк предложил декриминализовать 8 статей УК
Минэкономразвития предложило силовым структурам отменить уголовную ответственность за восемь категорий правонарушений, закрепленных в УК.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Армия и оружие
Российский подводный флот медленно умирает
Финансы
Новое правительство одобрило первые законопроекты
Новый кабинет министров на первом заседании 21 января одобрил четыре законопроекта и решил внести их в Госдуму.
Политика
Американский журналист рассказал о методах США по разрушению СССР
Вмешательство Вашингтога стало одним из основных факторов, способствующих распаду СССР в 1991 году, пишет журналист Тед Ролл в статье для CounterPunch.
Политика
Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ
20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Политика
В Moody’s прокомментировали изменения в правительстве России
В агентстве подчеркивают, что такая "резкая" смена состава правительства РФ может сперва создать "некоторую неопределенность" относительно предполагаемого социально-экономического курса, но те заявления, которые сделали президент Владимир Путин и новый премьер-министр Михаил Мишустин, дают возможность прогнозировать продолжение стратегии предыдущего кабинета министров.
Происшествия
В Якутии задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Якутии полицейские задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, сам шаман закрылся в доме, сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить бюджетный iPhone
Поставщики американской корпорации Apple Inc. начнут сборку новой модели бюджетного iPhone в феврале.
Экономика
Санкции США помогли России нарастить экспорт нефти
Соединенные Штаты косвенно помогли России нарастить экспорт нефти.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Февральская температура в Европейской части России, которая находится в "розовой" климатической зоне, может превышать норму на полтора-четыре градуса, следует из долгосрочного прогноза Copernicus Climate Change Service (C3S) под эгидой Европейского союза.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная — 2020»
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой миссис Вселенная — 2020, сообщается на ее странице в Instagram.
Политика
Захарова назвала статью польского премьера об Освенциме самоубийством
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, посвященную 75-летию освобождения Освенцима.
Общество
Саудовский принц помог хакерам взломать телефон основателя Amazon
К взлому телефона основателя Amazon оказался причастен наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман.
Политика
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
Общество
Максим Акимов возглавит «Почту России»
Бывший вице-премьер Максим Акимов возглавит «Почту России», сообщили «Ведомостям» два человека, близких к Акимову.
Экономика
Торговые сети резко подняли спрос на склады в Петербурге
По словам гендиректора Colliers International в Санкт-Петербурге Андрея Косарева, на росте объема сделок заметно сказалось развитие некоторых торговых сетей, компаний-дистрибьюторов и онлайн-ретейла.
Теннис
Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга Australian Open одержала уверенную победу над Барборой Крейчиковой из Чехии.
Кино
Брэд Питт назвал интимное прозвище, которое ему дал Ди Каприо
Голливудский актер Брэд Питт рассказал о необычном прозвище, которое ему дал партнер по фильму "Однажды в Голливуде" Леонардо Ди Каприо.
Авто
В России начались продажи обновленного Datsun on-do
В России открылся прием заказов на обновленную версию седана Datsun on-DO.
Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первые назначения в правительстве. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте кабмина.
Общество
В Москве «заминировали» более 30 станций метро
Более 30 станций московского метро получили анонимные сообщения о минировании, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Кино
Кинодеятели поддержали назначение нового министра культуры
В интервью журналистам глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, хорошо знавший Любимову на посту главы департамента кинематографии, отметил, что новый министр «зарекомендовала себя как человек дипломатичный, умеющий работать с людьми, способный решать сложные проблемы не в ущерб окружающим».
Общество
Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.