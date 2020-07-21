Общество
Российская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги
Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.РИА Новости05:33
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Хайтек+ 05:34
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В технический регламент Таможенного союза внесут поправки по поводу использования б/у частей. Теперь они будут запрещены к использованию.
Live24 05:20
Экономика
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Общество
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
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Политика
Лавров обсудил конфликт Армении и Азербайджана с послами стран
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РЕН ТВ 09:36
Происшествия
Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей
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Общество
В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры
В регионе разрешено возобновить деятельность торгово-развлекательным центрам и кинотеатрам.
REGNUM 08:23
Происшествия
Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова
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Политика
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Происшествия
Участников танцев на МКАД привлекли к административной ответственности
Участники танцев на МКАД, создавшие помехи для движения автомобилей, привлечены к административной ответственности, сообщил руководитель пресс-службы столичной полиции Владимир Васенин.
РИА Новости 08:35
Политика
В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму
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Газета.Ru 06:07
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Студия разработки CD Projekt RED появилась Google Maps, где можно включить просмотр улиц и некоторых помещений внутри через панорамные фотографии.
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В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору «Укравтодора»
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Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru вчера в 17:44
Футбол
Градский: «Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей
«Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей.
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США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека
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В Москве фигуристка пробовала участвовать в телевизионных шоу, но карьера так и не складывалась.
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Кипр открылся для туристов из 50 стран
Кипр объявил об открытии своих границ для иностранных туристов. Посетить курорты острова смогут путешественники из 50 стран.
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Армия и оружие
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Происшествия
В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж
Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
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