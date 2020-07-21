Общество

Российская газетаРоссийская газетаПутин направил Зиничева в подтопленные Нижние Серги

Президент выслушал доклад главы МЧС Евгения Зиничева о ситуации с затоплением в результате ливней города Нижние Серги Свердловской области, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области, по поручению президента вылетел на место, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:33

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В МЧС сообщили о завершении аварийно-спасательных работ в Нижних Сергах

ТАСС09:17

Глава МЧС Евгений Зиничев по поручению Путина вылетел в затопленные Нижние Серги

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Путин отправил в Свердловскую область главу МЧС России

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На Средний Урал летит глава МЧС по поручению Владимира Путина

Областная газета06:07

Путин поручил главе МЧС вылететь в Свердловскую область из-за паводка

РБК06:30

Глава МЧС доложил Путину о ситуации с подтоплением в Свердловской области

РИА Новости05:33

Владимир Путин отправил главу МЧС в Нижние Серги

Екатеринбург Онлайн05:33
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удалённой работе

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Общество

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Политика

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Здоровье

В Свердловской области выявлены нарушения при лечении коронавируса

Росздравнадзор провел проверку в отношении Минздрава Свердловской области и управления здравоохранения администрации Екатеринбурга по организации лечения от коронавируса, были выявлены нарушения в организации медпомощи, профилактике, диагностике и лечении пациентов с коронавирусом, сообщила пресс-служба ведомства.
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Экономика

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что потери бюджета страны от проведения налогового манёвра в нефтяной сфере России составят в 2021 году около 350 млн белорусских рублей (около $146 млн).
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Афганская девочка застрелила боевиков «Талибана», убивших ее родителей

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Премьера пятого сезона мультсериала «Маша и Медведь» состоится 30 июля

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В Пензенской области возобновили работу торговые центры и кинотеатры

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Белорусы должны остаться независимыми, уверен Лукашенко

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Политика

В МИД Украины назвали условие встречи Путина и Зеленского в Крыму

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал немыслимой встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму в настоящий момент.
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В Польше предъявили обвинения в коррупции экс-директору «Укравтодора»

Бывшему министру транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директору украинского предприятия "Укравтодор" Славомиру Новаку предъявлены обвинения в руководстве преступной группой и коррупции, сообщает окружная прокуратура Варшавы.
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Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
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«Зенит» не победил бы «Спартак» без помощи судей.
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США ввели санкции против Кадырова из-за нарушений прав человека

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Российские военные отследят действия эсминца ВМС США в Черном море

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Евгений Николаевич Зиничев
Российский государственный и военный деятель. Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с 18 мая 2018.
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Город, административный центр Нижнесергинского района Свердловской области.
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