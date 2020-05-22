с чего всё началось

Шоу-бизнес Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании Фанаты решили, что дочь Афина осталась с отцом. Особенно после недавней подписи к фото, где Гаврилова держит на руках свою малютку. 15

Космос «Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС Российский модуль "Наука" подготовят к запуску на Международную космическую станцию ко второму кварталу 2021 года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Здоровье Минздрав ускорит выход на рынок препарата против коронавируса Минздрав сократит сроки выхода на рынок препарата "Фавипиравир", который может быть эффективен в борьбе с коронавирусом.

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 673

Политика Грызлов обвинил Украину в создании гуманитарной катастрофы в Донбассе Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет искать пути дипломатического разрешения конфликта в Донбассе в рамках Минских соглашений в течение ближайших двух месяцев. 10

Политика В Совфеде прокомментировали выход США из Договора по открытому небу С выходом США из Договора по открытому небу уровень международной безопасности, несомненно, понизится, при том, что Вашингтон планирует таким шагом получить односторонние военные преимущества, заявил РИА Новости член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Политика Демократы потребовали от Трампа объяснить поставки ИВЛ в Россию Демократы из палаты представителей конгресса обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием детально разъяснить причины его решения направить аппараты ИВЛ в Россию, пишет газета The Hill. 55

Политика Российское посольство обвинило США в попытках найти внешнего врага Посольство России в США заявило, что американская сторона вместо того, чтобы сплотится перед лицом угрозы коронавируса, тратит деньги на разоблачение «российской дезинформации». 3

Политика Матвиенко заявила о преимуществах объединения регионов России «Честно говоря, есть еще целый ряд регионов, я не буду их называть, которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», — цитирует Матвиенко ТАСС. 11

Общество Михалков ответил матом на критику его передачи о чипировании Режиссер Никита Михалков матом ответил на критику владельца газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева, который назвал глупым выпуск его авторской передачи «Бесогон ТВ» о планах основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать людей. 38

Армия и оружие Курдские боевики терроризируют арабские общины в Сирии по указке Вашингтона Курдские бандформирования, действующие на территории Сирии, пользуются финансовой и другой поддержкой со стороны США, что ни для кого не является секретом, отметил эксперт.

Общество Назван простой способ дезинфекции маски Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний. 50