Коронавирус

РБКРБКЗиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом в СИЗО, сообщила РБК адвокат Виктория Цилюрик.
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Зиявудин Магомедов заразился в СИЗО коронавирусом

Обвиняемый в создании преступного сообщества владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов заразился коронавирусом, сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.
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Зиявудин Гаджиевич Магомедов
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Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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Ева Михайловна Меркачёва
Российская журналистка
Российская журналистка, писатель, правозащитник. Обладатель журналистских премий «Золотое перо России», национальной премии в области печати «Искра», премии Правительства России в области СМИ. Член Союза журналистов Москвы, Союза журналистов России, Союза литераторов. Заместитель председателя Общественной наблюдательной палаты Москвы, член Общественного совета ФСИН России, Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека
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