Коронавирус
ВедомостиЗиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской Тишины»
Бизнесмена и совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, ранее заболевшего COVID-19, перевели из СИЗО «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Гофштейн. По его словам, никаких документов о госпитализации защита пока не получала.
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с чего всё началось
Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».РБК09:27
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Арестованного владельца «Суммы» Магомедова госпитализировали с коронавирусом
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