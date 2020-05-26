Коронавирус

ВедомостиВедомостиЗиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской Тишины»

Бизнесмена и совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, ранее заболевшего COVID-19, перевели из СИЗО «Лефортово» в больницу СИЗО «Матросская Тишина». Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Гофштейн. По его словам, никаких документов о госпитализации защита пока не получала.
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Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».
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