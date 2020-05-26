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РИА НовостиРИА НовостиЗиявудина Магомедова госпитализировали в стационар «Матросской тишины»

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов госпитализирован в больницу тюрьмы "Матросская тишина" из-за признаков коронавируса, защита просит перевести его в профильную больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
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Зиявудина Магомедова госпитализировали в больницу «Матросской тишины»

Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».
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Российский бизнесмен
Российский управленец, владелец и председатель совета директоров группы компаний «Сумма», владеющей, в частности, компаниями FESCO, «Глобалэлектросервис», «ИНТЭКС», «Стройновация» и 25,05% акций Новороссийского морского торгового порта. Двоюродный брат российского политического деятеля и предпринимателя Ахмеда Билалова.
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