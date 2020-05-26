Коронавирус
РИА НовостиЗиявудина Магомедова госпитализировали в стационар «Матросской тишины»
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов госпитализирован в больницу тюрьмы "Матросская тишина" из-за признаков коронавируса, защита просит перевести его в профильную больницу, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
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Основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося под следствием в СИЗО «Лефортово», госпитализировали. Об этом сообщил РБК его адвокат Александр Гофштейн. Его направили на госпитализацию в больницу СИЗО «Матросская тишина».РБК09:27
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Арестованного владельца «Суммы» Магомедова госпитализировали с коронавирусом
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