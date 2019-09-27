с чего всё началось

Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Происшествия В Испании по запросу США задержан россиянин По данным газеты Las Provincias, россиянин Александр К. прибыл в Испанию с супругой и семилетним сыном. Он был задержан по запросу ФБР.

Авто Найдена Lada Priora с миллионным пробегом в России В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая за три года проехала миллион километров.

Политика CNN: спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку после публикации текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, касающейся беседы президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Происшествия В подвале китайского чиновника нашли более 13 тонн золота Помимо обнаруженных в подвале более 13 тонн золота и сотен килограммов денег в долларах, евро и юанях, чиновник владел несколькими особняками общей площадью более 1 000 кв. м. и крупными суммами на счетах.

Политика Сергей Лавров назвал условие возобновления авиасообщения с Грузией Руководитель МИД России подчеркнул, что при принятии решения о приостановке авиасообщения с Грузией было объявлено, что это временная мера — она будет отменена, «когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», сообщает РИА Новости.

Авто Subaru станет дочерней маркой компании Toyota Японские компании Subaru и Toyota договорились об альянсе – Toyota увеличит долю в капитале Subaru минимум до 20%, а Subaru приобретет акции Toyota на 80 млн иен.

Общество Сергей Шнуров раскритиковал запрет курения на балконах Российский рок-музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал закон о запрете курения и приготовления шашлыков на балконах, вступающий в силу с 1 октября.

Происшествия Задержан высокопоставленный сотрудник СБ МВД Кабардино-Балкарии Задержан находившийся в розыске бывший начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Кабардино-Балкарии Сергей Р. Информация об этом и видео задержания появились в ряде СМИ.

Экономика Кудрин заявил об отсутствии бедных пенсионеров в России В России пенсионеры выведены из группы бедных граждан, поскольку им государство всегда доплачивает до прожиточного минимума пенсионера, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Технологии Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.

Музыка Игорь Николаев опубликовал неизданное архивное видео с Пугачевой Композитор Игорь Николаев опубликовал в соцсети архивную видеозапись с выступления Аллы Пугачевой с песней "Прости, поверь".

Происшествия Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого отпустили из СИЗО Физика Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Политика США ввели санкции против трех россиян и пяти российских судов Министерство финансов США 26 сентября ввело санкции против трех россиян, российской компании и пяти судов из-за нарушения санкций против Сирии.

Космос Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.

Политика Песков надеется, что публикации разговоров Путина и Трампа не будет Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в ситуации в отношениях России и США дело не дойдёт до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров — Владимира Путина и Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.