Футбол
ТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
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Sport24.ru27 сентября в 17:17
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