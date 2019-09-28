Футбол

ТВ ЦентрТВ ЦентрХабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича

В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT. 30-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Нурмагомедов отказался выполнять челлендж Ибрагимовича

Metaratingsвчера в 11:04

Нурмагомедов назвал «дерьмовым» челлендж от Ибрагимовича

Чемпионатвчера в 08:50

«Полная ерунда». Хабиб ответил на вызов Златана

Спорт-Экспресс27 сентября в 07:31

Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»

Sportbox.RUвчера в 05:33

Тарасов принял участие в челлендже, который запустил Ибрагимович (ВИДЕО)

Sport.ruвчера в 02:44

Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah

Sport24.ru27 сентября в 17:17

Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»

Матч ТВвчера в 05:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:14, Вашингтон
Политика

Путин 30 сентября поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Интерфакс вчера в 09:03
Волейбол

Российские волейболистки проиграли США на Кубке мира

Волейболистки сборной России потерпели поражение от США в рамках Кубка мира.
Pravda.Ru 27 сентября в 07:22
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
RT на русском вчера в 22:27
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости вчера в 12:34
Гаджеты

В продажу поступают дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro

Китайский концерн Xiaomi запустил продажу дешевых 4K телевизоров марки Mi TV Pro.
МонаВиста вчера в 03:43
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика

В США тайно изменили требования к жалобам осведомителей

Американская разведка тайно отменила требование, согласно которому осведомители в своих жалобах должны излагать информацию, полученную только из первых рук.
Известия вчера в 22:37
Политика

В Австрии пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии пройдут в воскресенье.
ТАСС вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Брэдли Купер передумал жениться на Леди Гаге

Как пишет "СтарХит", инсайдеры рассказали, что этот поступок разбил Леди Гаге сердце.
Bimru.ru 26 сентября в 23:16
Футбол

Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Тамбов»

Московский Комсомолец вчера в 09:26
Происшествия

В Стамбуле произошло сильное землетрясение

В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым 26 сентября в 13:52
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время вчера в 20:20
Космос

Илон Маск рассказал, верит ли он в существование инопланетян

РИА Новости вчера в 23:08
Футбол

«Тоттенхэм» в меньшинстве одолел «Саутгемптон» в АПЛ

RT на русском вчера в 11:57
Происшествия

Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом

По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории

Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Киберспорт

Тестирование PUBG Lite начнется в России 10 октября

Бета-тест PUBG Lite стартовал 24 января в Таиланде, а позже тестирование началось в некоторых странах Юго-Восточной Азии, Бразилии и Турции.
Cyber.sports.ru 26 сентября в 15:39
Политика

В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон

Известия вчера в 21:37
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru вчера в 09:07
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия 27 сентября в 22:48
Происшествия

Момент взрыва на танкере с россиянами на борту попал на видео

Вести.Ru вчера в 04:05
Киберспорт

Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2

Чемпионат вчера в 09:26
Волейбол

Польша обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате Европы

В матче за третье место на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши обыграла команду Франции (3:0). В финальном матче завтра сыграют сборные Сербии и Словении.
Спорт-Экспресс вчера в 14:16
Гаджеты

Sony случайно рассекретила флагманский смартфон Xperia на базе топовой платформы Snapdragon 865

Компания Sony уже работает над своим следующим флагманским смартфоном Xperia .
iXBT.com вчера в 05:57
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл поул-позицию в Сочи

Autosport.com.ru вчера в 09:29
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии

РИА Новости вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Российские подписчики атаковали страницу Арнольда Шварценеггера

РИА Новости вчера в 16:12
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс вчера в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хабиб Нурмагомедов
Российский боец без правил
Российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Действующий чемпион UFC в лёгком весе. По состоянию на 19 августа 2019 года занимает вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное