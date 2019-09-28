Футбол

GoTennis.ruGoTennis.ruЗлатан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу

Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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