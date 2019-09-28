Футбол
GoTennis.ruЗлатан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»
Матч ТВ28 сентября в 05:33
Тарасов повторил трюк Ибрагимовича и бросил вызов братьям Миранчукам и рэперу T-Killah
Sport24.ru27 сентября в 17:17
Тарасов принял участие в новом челлендже от Ибрагимовича и бросил вызов бывшим партнерам по «Локомотиву»
Sportbox.RU28 сентября в 05:33
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Политика
Политолог оценил «щекотливую ситуацию» Зеленского из-за слов о Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за высказываний в адрес правительства канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Политическая Экспертиза 00:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Иркутской области при пожаре в жилом доме погибли две девочки
В селе Табарсук Аларского района Иркутской области при пожаре в частном доме погибли две трехлетние девочки.
РБК вчера в 23:38
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Технологии
Российские банки тестируют новый способ платежей
Крупные российские банки тестируют новый способ платежей, призванный облегчить жизнь как продавцов, так и покупателей.
Дни24 00:37
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59
Политика
Луценко заявил об отказе начать расследование по делу Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко Заявил о том, что не раз отказывался начинать расследование в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 20:51
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Футбол
Марко Джампаоло: «Беру ответственность на себя. Верю в свои идеи»
Сегодня игра была проиграна на индивидуальном уровне. Не было какой-либо организованности, чувства коллективной ответственности.
Sports.ru вчера в 17:48
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 28 сентября в 05:39
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Общество
Россияне назвали «субъективную границу» бедности
Субъективная граница бедности на 11,6% выше установленного властями порога бедности — прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тыс. руб. Для поддержания нормального уровня жизни российской семье нужно примерно 38,1 тыс. руб. на человека, согласно результатам опроса.
РБК 00:00
Армия и оружие
Минобороны планирует начать разработку военных электромобилей
Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3.
Коммерсантъ 00:21
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости вчера в 03:26
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
RT на русском 28 сентября в 08:25
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Футбол
Экс-тренер «Краснодара» рассказал, почему Галицкий не увольняет Мусаева
Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев в преддверии матча 11-го тура РПЛ с «Арсеналом» выразил мнение, что владелец «быков» Сергей Галицкий с пониманием относится к процессам, происходящим в команде.
RT на русском 28 сентября в 04:25
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru вчера в 19:35
Кино
10 игр, в которых внезапно становишься злодеем
Современные игры стали комплексными произведениями, в которых нередко поднимаются сложные темы.
Gmbox.ru 27 сентября в 12:52
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости вчера в 11:16
Армия и оружие
В ЛНР заявили о минометных обстрелах со стороны силовиков
РИА Новости 28 сентября в 07:42
Армия и оружие
Первый совместный полет Су-57 и ударного «Охотника» попал на видео
Первый совместный полет истребителя Су-57 пятого поколения и ударного «Охотника», организованный для испытаний беспилотника, попал на видео.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:39
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26