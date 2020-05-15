Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЗлатан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
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Златан Ибрагимович
Бог вернулся и следит за тобой.
— Златан Ибрагимович, шведский футболистСпорт-Экспресс вчера в 12:50

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Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус

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