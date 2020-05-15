Бог вернулся и следит за тобой.

Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.

Общество За сутки коронавирус в России выявили ещё у 10 598 человек В России число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 10 598, до 262 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. 1

Игры Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной. 695

Финансы «Роснефть» в 1 квартале получила убыток в размере 156 млрд рублей "Роснефть" в 1 квартале 2020 года получила чистый убыток по МСФО в размере 156 млрд рублей (2 млрд долл.), что обусловлено, в основном, эффектом отрицательных курсовых разниц (177 млрд руб.) в результате ослабления курса рубля и переоценки валютных обязательств, а также сокращением операционной прибыли (на 64,8% квартал к кварталу).

Финансы Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.

Здоровье В Коми выявлен очаг коронавируса у вахтовиков в Усинске Больница в Усинске пока справляется с наплывом инфицированных - десять пациентов из инфекционного отделения отправят в Коми республиканскую клиническую больницу для продолжения лечения, чтобы освободить койки для госпитализации инфицированных вахтовиков. 7

Армия и оружие Захват «Маягуэс»: как «красные кхмеры» обманули американских морпехов Официально в середине мая Вьетнамскую войну уже считали завершенной. Власть в Камбодже к этому моменту была захвачена "красными кхмерами".

Политика Варварством и коварством назвал снос памятника Коневу депутат Чехии Тwіттеr Варварским поступком и осквернением назвал снос памятника советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Ивану Коневу депутат парламента Чехии. 7

Общество Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости". 1,9K

Здоровье Российские медики раскрыли результаты лечения коронавируса плазмой Медики уточнили, что клинический эффект лечение плазмой показало у восьми из девяти пациентов, состояние которых оценивалось как тяжелое. 6

Общество Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России. 1,2K

Армия и оружие Еще два случая заболевания коронавирусом выявлено в Абхазии Два новых случая заболевания COVID-19 диагностировано в Абхазии, общее число зараженных на данный момент коронавирусом - 14 человек, сообщает оперативный штаб по защите населения от нового вида инфекции.

Здоровье Россиян предупредили о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса Бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко предупредил россиян о последствиях неправильной вакцинации от коронавируса в эфире НСН. 3

Экономика ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. 308

Общество Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос. 52

Космос Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год Ситуация, сложившаяся в результате пандемии коронавируса, может привести к переносу сроков первого запуска новой европейской ракеты Ariane 6 со второй половины нынешнего года на 2021 год.