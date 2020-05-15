Коронавирус
РИА НовостиЗлатан Ибрагимович сдал отрицательный тест на коронавирус
Шведский нападающий футбольного клуба "Милан" Златан Ибрагимович после возвращения в Италию сдал отрицательный тест на коронавирус, сообщает Football Italia.
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Бог вернулся и следит за тобой.
— Златан Ибрагимович, шведский футболистСпорт-Экспресс вчера в 12:50
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Музыка
Little Big представит акустическую версию песни Uno
Говорит Москва 12 мая в 10:30
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Космос
Россия разработает новую программу по исследованию Венеры
Россия разработает новую программу изучения Венеры, в ходе которой к планете отправят минимум три научных аппарата.
Будущее России. Национальные проекты 04:35
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Происшествия
В Тульской области скончались две пациентки с коронавирусом
Тула, 15 мая 2020, 10:52 — REGNUM Две пациентки с подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за последние сутки, об этом 15 мая сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 03:52
Хоккей
Триумфы «Красной Машины»: ЧМ-1971, чемпион мира впервые не стал чемпионом Европы
Победа над сборной СССР позволила чехословакам стать чемпионами Европы.
ProstoProSport вчера в 05:00
Технологии
«Яндекс» запустил корпоративную почту и облачное хранилище
Корпоративный «Яндекс.Диск» позволит выделить каждому сотруднику от 10 Гб до 2 Тб в зависимости от выбранного тарифа, а с помощью «Яндекс.Почты» можно создавать почтовые ящики в домене компании.
Коммерсантъ 05:00
Происшествия
Пассажир без маски подрался с работниками петербургского метро
Полиция Петербурга опубликовала видео потасовки пассажира без маски с сотрудниками метро.
Вести.Ru 04:47
Здоровье
На Кубани выявлено 99 новых носителей SARS-CoV-2
Краснодар, 15 мая 2020, 11:21 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 15 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:21
Гаджеты
Microsoft начал сворачивать работу над 32-битной версией Windows 10
Начиная с обновленной версии Windows 10 (2004), Microsoft перестал предлагать 32-битный вариант этой операционной системы OEM-производителям, Обновления для 32-разрядной версии все еще будут выходить, но вот на новых компьютерах она устанавливаться не будет.
ИА Красная Весна вчера в 06:08
Музыка
Queen проведёт онлайн-трансляцию концерта памяти Фредди Меркьюри
В пятницу, 15 мая, в 20:00 по калининградскому времени на YouTube-канале группы Queen состоится трансляция концерта памяти Фредди Меркьюри.
Клопс 04:51
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс вчера в 18:27
Общество
Основатель Alibaba перестал быть богатейшим человеком в Китае
Ведомости вчера в 11:46
Политика
Член парламента Чехии осудил снос памятника маршалу Коневу в Праге
Первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип назвал коварным и варварским поступком снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге, демонтаж которого произошел в начале апреля.
Известия вчера в 19:00
Политика
Глава РКК «Энергия» покинет свой пост
Гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов покинет свой пост.
РБК 03:21
Космос
Японский зонд подтвердил теорию российского физика об образовании Луны
Загадка рождения Луны: как высадка на спутник породила гипотезу мегаимпакта Планеты Солнечной системы образовались относительно аналогичными путями — из протопланетного диска, подобные которому астрономы находят у других звезд и сегодня.
Naked Science 13 мая в 02:45
Игры
Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store
Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera вчера в 07:09
Общество
Российские геймеры начали тратить на игры больше в период самоизоляции
В течение первых четырех месяцев 2020-го порядка 70% оборота платежей геймеров пришлось на покупки игр, а еще 30% - на приобретение контента в них.
Новые Известия 03:49
Происшествия
В Петербурге танк упал с трала на дорогу при перевозке
Танк упал с трала на проезжую часть при перевозке в Санкт-Петербурге в районе развязки Кольцевой автодороги (КАД) и Волхонского шоссе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 03:58
Здоровье
В России выявлено 10598 новых случаев коронавируса
Всего на сегодняшний день в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. России выздоровели 58 226 человек.
Эхо Москвы 03:35
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
Армия и оружие
В США назвали Россию и Китай противниками первого уровня
Американские власти назвали Россию и Китай противниками первого уровня.
Evo-rus.com вчера в 06:24
Общество
Как подать заявление на единовременную выплату детям от 3 до 16 лет. Разъяснение от Пенсионного фонда
Что касается единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, то за ней можно в электронном виде обратиться только через портал «Госуслуг».
Копейский рабочий 13 мая в 08:29
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Культура
Сериал «Нормальные люди» ставит рекорды по просмотрам
Иногда случается неожиданное: экранизация романа молодой ирландской писательницы Салли Руни "Нормальные люди" (Normal People) ставит рекорд за рекордом.
Российская газета 13 мая в 10:37
Авто
Минивэн GAC GN8 появится в России в июне
Компания GAC Motor планирует в июне вывести на российский рынок минивэн GN8, известный в Китае как GAC GM8.
Автостат вчера в 03:53
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34