Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruИбрагимович после сезона покинет «Милан» и вернётся в Швецию

По информации источника, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после окончания текущего сезона покинет клуб.38-летний футболист вернется в Швецию. Скорее всего, он будет выступать за "Хаммарбю", совладельцем которого является.
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Златан Ибрагимович
Бог вернулся и следит за тобой.
— Златан Ибрагимович, шведский футболистСпорт-Экспресс вчера в 12:50

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