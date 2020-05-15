Коронавирус
Soccer.ruИбрагимович после сезона покинет «Милан» и вернётся в Швецию
По информации источника, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после окончания текущего сезона покинет клуб.38-летний футболист вернется в Швецию. Скорее всего, он будет выступать за "Хаммарбю", совладельцем которого является.
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Бог вернулся и следит за тобой.
— Златан Ибрагимович, шведский футболистСпорт-Экспресс вчера в 12:50
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Общество
Переболевшие COVID-19 в легкой форме могут не иметь нужного количества антител
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Исследователи из университета Дьюка выяснили, что малярийный паразит имеет свои внутренние часы и не ориентируется на циркадные ритмы организма носителя.
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Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
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Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
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Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации для того, чтобы не затягивать по срокам строительство.
РБК 08:41
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
Политика
Путин призвал согласовывать смягчение режима самоизоляции с экспертами
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iReactor 08:04
Общество
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Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
Политика
Украинский политолог извинился за оговорку о «еврейских дивизиях СС»
Украинский политолог Вадим Карасев в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" извинился за нашумевшую оговорку о якобы существовавших некогда "еврейских дивизиях СС", прозвучавшую во время предпраздничной полемики с директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.
Вести.Ru 06:55
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Джеймс Кэмерон любит пересматривать в карантине «Обитель зла»
В интервью Empire Джеймс Кэмерон признался, что «Обитель зла» Пола У. С. Андерсона — одно из его тайных удовольствий, guilty pleasure.
КиноПоиск вчера в 11:09
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Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
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Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Вопреки беспокойству некоторых страстных поклонников, в список у одиночниц вошли Алина Загитова и Евгения Медведева.
Российская газета 06:30
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Астрономы обнаружили невероятно редкую новую суперземлю недалеко от центра Галактики.
Индикатор вчера в 09:32
Общество
Волгоградцы старше 60 лет бесплатно получают маски с доставкой на дом
Жители Волгограда в возрасте старше 60 лет бесплатно получают средства индивидуальной защиты второй день подряд.
РИАЦ 05:52
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
Армия и оружие
Перспективная универсальная бронемашина УБИМ прошла испытания
В России завершились испытания перспективной универсальной бронированной инженерной машины УБИМ.
Военное дело 07:09
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Политика
В Клайпеду придет танкер с американской нефтью для Белоруссии
Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
РБК 09:39
Происшествия
В Киеве выявлен крупный очаг коронавируса
Более 80 человек зараженных коронавирусом выявлены в доме-интернате в Киеве. Об этом заявил на срочном брифинге мэр столицы Виталий Кличко.
ТАСС 08:49
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости вчера в 08:57
Общество
Летние кафе и парки вновь закрыли в Белгородской области
В Белгородской области закрыли летние кафе и парки, которые проработали несколько дней.
Известия 08:51
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:08
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт GTA 5
Компания Epic Games начала раздачу экшена Grand Theft Auto 5 (GTA 5) в Epic Games Store.
News.ru вчера в 11:12
Общество
Не обслуживать покупателей без масок и перчаток могут магазины
Как сообщил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, все магазины вправе отказать в отпуске товара тем покупателям, который зашли в торговое помещение без медицинской маски или респиратора.
Live24 вчера в 13:17
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Политика
Комиссия Госдумы обратилась в ГП из-за публикаций о COVID-19 в России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России обратилась в Генпрокуратуру с просьбой принять меры реагирования по факту публикации статей в газетах New York Times и Financial Times о якобы несоответствии официальных данных о смертности от коронавируса в России реальной статистике, заявил журналистам глава комиссии Василий Пискарев.
РИА Новости 08:51
Политика
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провёл в пятницу совещание с постоянными членами Совбеза РФ, участники обсудили ситуацию внутри страны и в мире.
РИА Новости 09:34
Политика
Полпред президента: объединение трёх регионов УФО не обсуждается
Объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в единый регион не обсуждается, сказал полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.
Парламентская газета 07:17