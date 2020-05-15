Бог вернулся и следит за тобой.

По информации источника, нападающий "Милана" Златан Ибрагимович после окончания текущего сезона покинет клуб.38-летний футболист вернется в Швецию. Скорее всего, он будет выступать за "Хаммарбю", совладельцем которого является.

Ибрагимович после сезона покинет «Милан» и вернётся в Швецию

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