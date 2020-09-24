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Vprognoze.ru
Vprognoze.ru

Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Как сообщает источник, накануне шведский форвард сдал тест, который показал положительный результат. Ожидается, что «Милан» в ближайшее время объявит об этом официально.В источнике
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Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Матч ТВ

Златан Ибрагимович: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея»

Матч ТВвчера в 11:02
Sports.ru

Ибрагимович заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 09:12
Sport24.ru

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Sport24.ruвчера в 10:59
РИА Новости

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 09:23
Metaratings

Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

Metaratingsвчера в 10:59
Чемпионат

Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Чемпионатвчера в 11:03

Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов

По словам партнёра и директора компании «Интеллектуальный Резерв» Павла Мясоедова, в последнее время кнопочные телефоны, даже несмотря на меньшую технологичность, набирают утраченную популярность.
Россиянам назвали преимущества кнопочных телефонов
Вечерний курьервчера в 06:11
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Ассоциация страховщиков отказалась работать с судами для Nord Stream 2

Стоит отметить, что International Group of P&I Clubs покрывает страховку 90 процентов всех кораблей в мире, однако с судами Nord Stream 2 она решила не работать из-за нынешних и возможных будущих санкций против строительства трубопровода.
Evo-rus.comвчера в 09:19
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В Нижегородской области нашли тело пропавшей 9-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего" после того, как на пустыре в поселке Неклюдово было обнаружено тело девятилетней девочки, пропавшей в четверг вечером.
Российская газета19:11

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русскомвчера в 12:33
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CAS отклонил апелляцию Зайцевой, но оправдал Вилухину и Романову

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, но оставил в силе решение по Ольге Зайцевой.
Газета.Ruвчера в 10:40
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В Японии теряют надежду на присоединение Курильских островов

Остров Хоккайдо, Япония, 24 сентября 2020, 13:07 — REGNUM СМИ Японии считают, что нет никакого «ключа для выхода из тупика относительно заключения мирного договора» с Россией и что перспектива совместного экономического развития четырёх островов является «неопределённой».
REGNUMвчера в 06:07
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Школьника из Гонконга приговорили к тюрьме за участие в беспорядках

Гонконг, Китай, 25 сентября 2020, 06:42 — REGNUM Суд в Гонконге признал подростка, которому на момент совершения преступления было 16 лет, виновным в участии в избиении двух полицейских в июле 2019 года и приговорил его к трём годам и четырём месяцам тюрьмы.
REGNUM23:42