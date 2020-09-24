Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус
Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Как сообщает источник, накануне шведский форвард сдал тест, который показал положительный результат. Ожидается, что «Милан» в ближайшее время объявит об этом официально.В источнике
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