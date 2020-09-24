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Vprognoze.ru
Vprognoze.ru

Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Как сообщает источник, накануне шведский форвард сдал тест, который показал положительный результат. Ожидается, что «Милан» в ближайшее время объявит об этом официально.В источнике
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Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Матч ТВ

Златан Ибрагимович: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея»

Матч ТВвчера в 11:02
Sports.ru

Ибрагимович заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 09:12
Sport24.ru

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Sport24.ruвчера в 10:59
РИА Новости

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 09:23
Metaratings

Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

Metaratingsвчера в 10:59
Чемпионат

Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Чемпионатвчера в 11:03

Победившая на выборах в Костромской области уборщица сообщила о планах

Кострома, 25 сентября 2020, 07:19 — REGNUM Уборщица Марина Удгодская, победив на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области, планирует работать в интересах местных жителей, передаёт 24 сентября РЕН-ТВ.
REGNUM00:19
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ФСИН: физическая сила и спецсредства к Тесаку в СИЗО не применялись

К националисту Максиму Марцинкевичу по прозвищу Тесак, тело которого было обнаружено в камере челябинского СИЗО, не применялась физическая сила или спецсредства, заявили по итогам служебной проверки в главном управлении ФСИН по Красноярскому краю.
RT на русском00:40

Белорусский оппозиционер призвал сохранить дружбу с Россией

Белорусы опасаются присоединения к России, страна должна быть суверенным государством, но с Россией необходимо поддерживать дружеские отношения, считает член координационного совета оппозиции страны Сергей Дылевский.
РИА Новости00:57