Матч ТВ 23

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Как сообщает источник, накануне шведский форвард сдал тест, который показал положительный результат. Ожидается, что «Милан» в ближайшее время объявит об этом официально.