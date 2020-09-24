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Vprognoze.ru
Vprognoze.ru

Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

Футболист «Милана» Златан Ибрагимович заразился коронавирусом. Как сообщает источник, накануне шведский форвард сдал тест, который показал положительный результат. Ожидается, что «Милан» в ближайшее время объявит об этом официально.В источнике
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Спорт-Экспресс

Златан Ибрагимович: «Коронавирусу хватило отваги бросить мне вызов. Плохая идея»

Спорт-Экспрессвчера в 11:53
Матч ТВ

Златан Ибрагимович: «COVID-19 осмелился бросить мне вызов. Плохая идея»

Матч ТВвчера в 11:02
Чемпионат

Златан Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

Чемпионатвчера в 11:03
Sport24.ru

Ибрагимович: «Коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея»

Sport24.ruвчера в 10:59
РИА Новости

Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус

РИА Новостивчера в 09:23
Sports.ru

Ибрагимович заразился коронавирусом

Sports.ruвчера в 09:12
Metaratings

Ибрагимович: коронавирусу хватило смелости бросить мне вызов

Metaratingsвчера в 10:59

В Роспотребнадзоре заявили, что в России нет второй волны коронавируса

Первая волна эпидемии коронавирусной инфекции продолжается в России, речи о второй волне не идет, заявил журналистам в пятницу заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
ТАСС03:31

Лукашенко заявил о готовности строить морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала в Ленинградской области за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.
РИА Новости04:33