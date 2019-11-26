Футбол
ТАСС СпортЗлатан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский «Хаммарбю»
Нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что может продолжить карьеру в шведском футбольном клубе "Хаммарбю". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram. Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси".
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Политика
Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту «нормандской четверки»
Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с членами Совета безопасности подготовку встречи лидеров стран – членов "нормандской четверки" (Россия, Украина, Германия и Франция).
Общество
Путин отменил ежемесячные пособия 50 рублей на уход за ребенком
Ежемесячные пособия в России в размере 50 руб. по уходу за ребенком от полутора до трех лет отменяются с 1 января 2020 года, говорится в указе президента России Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.
Политика
Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов
Президент России Владимир Путин считает, что нужно менять ситуацию, когда молодежь уезжает из родных мест в большие города, и, в частности, над этой проблемой должны работать власти на местах.
Общество
В Думе и Совфеде поддержали идею сделать 31 декабря выходным днем
В Госдуме поддержали идею губернатора Томской области сделать 31 декабря выходным днем.
Политика
В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Культура
Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Армия и оружие
В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных
«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Кино
Минкульт частично отказал в прокате фильму «Дау»
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения некоторым частям фильма Ильи Хржановского "Дау", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Шоу-бизнес
Агузарова поразила поклонников своей внешностью после пластики
Поклонников шокировал внешний вид российской певицы Жанны Агузаровой.
Экономика
В России ущерб от преступности с начала года вырос на 15%
Общий ущерб от преступлений в России с начала года вырос на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, сообщил журналистам во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Происшествия
В жилом доме Петербурга произошел взрыв газа
Взрыв газа произошел в жилом доме в Санкт-Петербурге. В результате ЧП никто не пострадал.
Общество
Как будут выглядеть дети Кейт Миддлтон и сын Меган Маркл через 20 лет
Бьюти-портал Cosmetify решил пофантазировать и опубликовал свое предположение насчет того, как же через два десятка лет будут выглядеть наследники престола, дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, а также малыш Арчи.
Музыка
София Ротару переживает из-за травли в прессе
В прошлом году София Ротару отказалась выступать на «Песне года». Но в этом декабре 72-летняя артистка все же споет для поклонников.
Спорт
WADA подтвердило рекомендацию отстранить Россию от соревнований
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что комитет по соответствию рекомендовал исполнительному комитету организации на четыре года отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.
Футбол
«Зенит» вывел Лунева из состава из-за проблем с дисциплиной
"Зенит" вывел своего голкипера Андрея Лунева из основного состава в связи с проблемами с дисциплиной, сообщает "Рейтинг букмекеров".
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзитному контракту
"Нафтогаз" настаивает на заключении нового транзитного контракта с российской компанией "Газпром" в соответствии с европейскими правилами.
Экономика
«Ъ» выяснил возможных новых владельцев Антипинского НПЗ
Еще через два года господин Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом.
Политика
Зеленский заявил о готовности к встрече в «нормандском формате»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов к предстоящей встрече в формате "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Гаджеты
В сети появилось изображение доступного флагмана Samsung Galaxy S11e
Технологии
Слухи о гибели Большого красного пятна Юпитера сильно преувеличены
Американские ученые во главе с Филипом Маркусом (Philip Marcus) из Калифорнийского университета в Беркли, изучившие явление, делают вывод о том, что отслаивание "хлопьев" от Большого красного пятна не означает его гибели.
Общество
Медведев оценил возможность освобождения малоимущих россиян от НДФЛ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев оценил возможность освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физлиц (НДФЛ).
Происшествия
Дрезденская полиция опубликовала видео ограбления сокровищницы
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило 300
Число погибших в результате землетрясения в Албании выросло до шести, количество пострадавших увеличилось в два раза, сообщает «РИА Новости» во вторник, 26 ноября, со ссылкой на местные власти.
Здоровье
В Тамбовской области выросло число больных ОРВИ и гриппом
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщает о сезонном увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом в регионе.
Музыка