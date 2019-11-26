Нападающий Златан Ибрагимович сообщил, что может продолжить карьеру в шведском футбольном клубе "Хаммарбю". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на страницу футболиста в Instagram. Ранее 38-летний нападающий объявил об уходе из американского "Лос-Анджелес Гэлакси".

Златан Ибрагимович сообщил, что может перейти в шведский «Хаммарбю»

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