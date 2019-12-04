Футбол
ГЛАС.RUЗлатан Ибрагимович вернется в Италию
38-летний форвард «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович сообщил итальянской прессе о своем возвращении в Италию. Скорее всего, его "новым-старым" клубом станет «Милан».
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Златан Ибрагимович: «После травмы многие говорили, что я больше не могу играть, но я доказал им обратное»
Спорт-Экспрессвчера в 19:30
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В Татарстане ликвидировали пожар на нефтеперекачивающей станции
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Вскоре после пополнения в молодой семье рэпер сделал своей избраннице по-настоящему роскошным подарок, преподнеся автомобиль за 70 тыс. долларов, что в пересчете на российскую валюту составляет порядка 4,5 млн руб. Автомобиль, который получила в подарок от рэпера Настя, является уникальным.
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В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
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Токаев отказался считать присоединение Крыма к России аннексией
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«Автотор» в Калининграде выпустил пробную партию Audi Q7
Предприятие «Автотор» из Калининграда выпустило пробную партию автомобилей Audi Q7, заявил председатель совета директоров «Автотор-Холдинг» Валерий Горбунов.
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В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а семейно-бытовым насилием может быть признано «любое нормальное человеческое действие» — по мнению церкви, таким образом граждане смогут пользоваться законом против своих близких.
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Фотошпионам удалось сделать снимки серийной версии кроссовера Genesis GV80 — работники фабрики Hyundai раскрыли дизайн передней и задней части кузова, а также интерьера новинки.
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Цена смартфона Samsung Galaxy Fold 2 окажется на уровне $1000
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В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
В Приморском крае трех сотрудников межмуниципального отдела МВД «Кавалеровский» задержали за применение недозволенных методов расследования по отношению к свидетелю преступления, совершенного в селе Зеркальное.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
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В ноябре АвтоВАЗ снизил продажи в России на 7%
Общество
Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж покидают Alphabet
Основатели Google Сергей Брин (Sergey Brin) и Ларри Пейдж (Larry Page) объявили, что они уходят с руководящих должностей родительской компании Alphabet.
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о новом договоре вместо ДРСМД
Москва разделяет позицию Пекина в вопросе о новом договоре об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit
Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Общество
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Госавтоинспекция считает, что в проведении этапа "площадка" при сдаче экзамена на получение водительских прав нет необходимости из-за большого количества времени, затрачиваемого на него сотрудниками ГИБДД.
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Если самозанятый оказывает услуги компании, то со всего дохода платит налог 6%, а если другим частным лицам, например при репетиторских услугах, — 4%. Работать на себя на пенсии, оказывается, выгоднее.
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Украинский эксперт, преподаватель Киевской школы экономики и Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан в своем блоге в издании "Новое время" пожаловался на низкий уровень образованности украинцев, обвинив в этом царскую Россию и СССР.
Гаджеты
Необычные умные часы Amazfit X с гибким экраном выйдут ещё не скоро
Умные часы Huami Amazfit X с гибким экраном были представлены в конце августа.
Происшествия
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Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Экономика
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Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
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Регионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
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В Челябинской области 15-летний школьник задержан за изнасилование 11-летней девочки.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.