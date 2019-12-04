Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗлатан Ибрагимович вернется в Италию

38-летний форвард «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович сообщил итальянской прессе о своем возвращении в Италию. Скорее всего, его "новым-старым" клубом станет «Милан».
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