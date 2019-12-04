Футбол

ГЛАС.RUГЛАС.RUЗлатан Ибрагимович вернется в Италию

38-летний форвард «Лос-Анджелес Гэлэкси» Златан Ибрагимович сообщил итальянской прессе о своем возвращении в Италию. Скорее всего, его "новым-старым" клубом станет «Милан».
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Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
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Следователи провели обыски у нескольких членов Либертарианской партии

"Обыски прошли у Сергея Бойко, бывшего члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова, а также у члена Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова", - сказал Бирюков, который защищает Светова.
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Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
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В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей

Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
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Сильнейший пожар вспыхнул на нефтеперекачивающей станции «Калейкино» в Альметьевском районе Татарстана.
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Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего

Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.
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Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.
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Спенсер Богарт назвал четыре причины долгосрочного роста курса Bitcoin

Первым драйвером долгосрочного роста Bitcoin Богарт назвал политику Китая, которая, по его мнению, стала основной причиной колебаний цены первой криптовалюты в последние месяцы.
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