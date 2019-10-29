Футбол
ЧемпионатЗлатан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании
Вьери за год в АТМД наштамповал три десятка мячей, вывел "матрасников" в полуфинал Кубка УЕФА (где была абсолютно великая заруба с "Лацио"), а в чемпионате Испании команда Радомира Антича забила больше всех в том сезоне.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
Политика
Палата общин проголосовала за досрочные выборы в Великобритании
Палата общин британского парламента согласилась с предложением премьер-министра Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Гаджеты
У Galaxy Fold почти сложились продажи
По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Ольга Рогова, пиар-директор Наргиз Закировой прокомментировала информацию о жалобах на концерт певицы в Уссурийске, сообщает РЕН ТВ.
Футбол
Артем Дзюба сразился с бойцом UFC Волковым в серии пенальти
Наука
Резистентность: зачем она?
Биоинформатик Надежда Потапова расскажет все об устойчивости бактерий к антибиотикам, о том, как она появляется, как ее можно предсказывать и предотвращать ее распространение и какие еще примеры устойчивости встречаются у растений и животных.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Единоборства
ММА. Нэйт Диаз сравнил Хабиба Нурмагомедова с мертвой собакой
Здоровье
Врачи дали рекомендации по снижению риска инсульта
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пуск из действующей ракетной дивизии необходим на финальном этапе испытаний, чтобы боевой расчет провел все предстартовые операции и пуск ракеты по цели.
Общество
Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт
Опубликованная информация в основном касается клиентов банков Индии, 1% всей базы относится к колумбийской кредитной организации.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Кино
Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай
Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Армия и оружие
Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой
«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
Кино
HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов»
Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
В США легкомоторный самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
Политика
Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян
Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.
Кино
«Джокер» снова лидирует в домашнем прокате
По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.
Игры
В Epic Games Store обновился дизайн и функционал
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца
В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Футбол
Джикии вручили «Золотого кабана»
Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.