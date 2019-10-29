Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗлатан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Вьери за год в АТМД наштамповал три десятка мячей, вывел "матрасников" в полуфинал Кубка УЕФА (где была абсолютно великая заруба с "Лацио"), а в чемпионате Испании команда Радомира Антича забила больше всех в том сезоне.
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Самый дерзкий дебютант Испании, прямо сейчас обгоняющий «Реал» и «Барсу». Туда отправляют даже Ибру

Sport24.ru14:00

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат12:34

Ибра намекнул на возвращение в Испанию. Подробности

Спорт-Экспресс10:35

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Газета.Ru08:48

Испанский раздел «Википедии» определил Ибрагимовича в «Сарагосу»

Sportbox.RU08:32

Ибрагимович продолжит карьеру в Испании

Soccer.ru07:55

«Мы больше не можем скрывать этот трансфер». «Мерида» сообщила о переходе Ибрагимовича

Матч ТВ10:30
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По экспертной оценке, всего в Россию было поставлено более 7 тыс. Galaxy Fold, из которых продано около 6 тыс. штук.
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

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Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
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Стало известно о крупнейшей утечке данных банковских карт

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Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
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Гийом Кане снимет новый фильм об Астериксе и Обеликсе, которые отправятся в Китай

Известный французский актёр и режиссёр Гийом Кане снимет новый игровой фильм о героях комиксов Рене Госсини Астериксе и Обеликсе.
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Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

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Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
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В Минобороны РФ опровергли обстрел военной полиции в Сирии

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в Сирии при артиллерийском обстреле колонны военной полиции РФ ранения якобы получили двое российских военнослужащих.
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Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.
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ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

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В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в американском штате Нью-Джерси, в результате чего два здания загорелись, сообщает телеканал NBC New York.
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РИА Новости 18:08
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«Джокер» снова лидирует в домашнем прокате

По предварительным данным воскресенья, за прошедший уикенд «Джокер» заработал в США 18,9 миллиона долларов и снова стал лидером домашнего проката.
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В Epic Games Store обновился дизайн и функционал

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Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.
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Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

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Иркутского депутата избили неизвестные

Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
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Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.
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