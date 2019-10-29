Футбол

ЧемпионатЧемпионатЗлатан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Вьери за год в АТМД наштамповал три десятка мячей, вывел "матрасников" в полуфинал Кубка УЕФА (где была абсолютно великая заруба с "Лацио"), а в чемпионате Испании команда Радомира Антича забила больше всех в том сезоне.
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