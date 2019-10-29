Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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«Мы больше не можем скрывать этот трансфер». «Мерида» сообщила о переходе Ибрагимовича
Матч ТВ29 октября в 10:30
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
Экономика
Apple отчиталась о рекордной выручке
Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
РБК вчера в 23:26
Гаджеты
Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Общество
Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах
Уровень преподавания информатики в российских школах находится на уровне "ниже плинтуса", заявила министр просвещения Ольга Васильева, отметив нехватку специалистов этой области.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Транспорт
Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города
Ведомости вчера в 17:36
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Происшествия
Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде
По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Футбол
«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время
Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Здоровье
В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде
Эксперты развеяли миф о том, что мороженое категорически нельзя есть при простуде и кашле.
ТК Звезда 00:44
Транспорт
Опубликовано расписание поездов через Крымский мост
"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа
РЕН ТВ вчера в 21:05
Хоккей
Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина
Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика
The Washington Post (США): в Сирии и других местах Трамп делает Россию снова великой (The Washington Post)
Избранный с помощью России Трамп дает Путину так много, что он не мог об этом даже мечтать.
ИноСМИ 03:31
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика
Украина обвинила крымских татар в ухудшении отношений с Чехией
Посольство Украины в Чехии "выразило решительный протест" из-за визита представителей крымско-татарской организации "Къырым бирлиги".
РИА Новости Крым 03:50
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов
Рамблер вчера в 11:11
Общество
Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России
Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Газета.Ru вчера в 07:36
Финансы
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика
Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Общество
Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком
Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13