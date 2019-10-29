Футбол

Bethub.orgBethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании

Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Ибра намекнул на возвращение в Испанию. Подробности

Спорт-Экспресс29 октября в 10:35

БК «Париматч»: Златан Ибрагимович перейдет в «Милан»

Sports.ruвчера в 04:58

Златан Ибрагимович вернётся в чемпионат Испании

Чемпионат29 октября в 12:34

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию

Газета.Ru29 октября в 08:48

«Париматч»: Ибрагимович перейдёт в «Милан»

Metaratingsвчера в 05:00

Ибрагимович продолжит карьеру в Испании

Soccer.ru29 октября в 07:55

«Мы больше не можем скрывать этот трансфер». «Мерида» сообщила о переходе Ибрагимовича

Матч ТВ29 октября в 10:30
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 05:24, Вашингтон
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Светлаков заявил о закрытии «Прожекторперисхилтон» из-за цензуры

РБК 02:00
Экономика

Apple отчиталась о рекордной выручке

Квартальная выручка Apple побила предыдущий рекорд компании за тот же период и достигла $64 млрд. Об этом говорится в опубликованном отчете.
РБК вчера в 23:26
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Общество

Васильева отметила низкий уровень преподавания информатики в школах

Уровень преподавания информатики в российских школах находится на уровне "ниже плинтуса", заявила министр просвещения Ольга Васильева, отметив нехватку специалистов этой области.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

В середине сентября шведские СМИ сообщили, что в 2014 году ВМС королевства в рамках масштабной операции по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага перепутали метеорологический буй с российской подлодкой.
РИА Новости вчера в 19:44
Транспорт

Мэрия Москвы заказала новую транспортную стратегию города

Ведомости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Петербуржцы заготавливают на зиму помидоры и компот

Мойка78 03:19
Происшествия

Более 60 человек погибли в Пакистане в результате пожара в поезде

По меньшей мере 65 человек стали жертвами пожара в пассажирском поезде, следовавшем из Карачи в город Равалпинди на севере Пакистана, десятки пострадали.
RT на русском 03:59
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Футбол

«Ливерпуль» победил «Арсенал», пропустив пять голов в основное время

Регламентом турнира дополнительное время не предусмотрено, в серии пенальти успешнее оказался "Ливерпуль" (5:4), который и вышел в четвертьфинал.
Интерфакс-Спорт вчера в 18:01
Здоровье

В Роскачестве развеяли миф о вреде мороженого при простуде

Эксперты развеяли миф о том, что мороженое категорически нельзя есть при простуде и кашле.
ТК Звезда 00:44
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

"Крымская железная дорога" в своем аккаунте "Вконтакте" опубликовала официальное расписание первых поездов, которые начнут курсировать между материком и полуостровом в декабре 2019 года.
Российская газета 04:24
Политика

Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество

Вдова Кобзона банкротит бизнесмена, который брал в долг у ее мужа

РЕН ТВ вчера в 21:05
Хоккей

Хоккеист Лемтюгов вышел на игру британской лиги в маске Путина

Хоккеист "Шеффилда" Николай Лемтюгов в матче британской лиги против "Манчестер Шторм" вышел на лед в маске Владимира Путина.
Pravda.Ru 05:13
Общество

Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры

Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Ведомости 01:32
Политика

The Washington Post (США): в Сирии и других местах Трамп делает Россию снова великой (The Washington Post)

Избранный с помощью России Трамп дает Путину так много, что он не мог об этом даже мечтать.
ИноСМИ 03:31
Кино

Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России

Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 вчера в 21:00
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Политика

Украина обвинила крымских татар в ухудшении отношений с Чехией

Посольство Украины в Чехии "выразило решительный протест" из-за визита представителей крымско-татарской организации "Къырым бирлиги".
РИА Новости Крым 03:50
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов

Рамблер вчера в 11:11
Общество

Налог для самозанятых введут еще в 19 регионах России

Минфин РФ предложил с 2020 года ввести налоговый режим для самозанятых еще в 19 регионах.
BFM.ru вчера в 13:25
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Финансы

Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей

"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 03:33
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Политика

Абэ извинился за отставку министра юстиции Японии на фоне скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ принес публичные извинения в связи с отставкой министра юстиции страны Кацуюки Каваи на фоне публикаций в СМИ о возможных нарушениях законодательства в ходе избирательной кампании его супруги, депутата верхней палаты парламента страны Анри Каваи.
РИА Новости вчера в 21:14
Общество

Видео «издевательств» над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
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