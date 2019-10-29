Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.

Здоровье Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.

Происшествия Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Политика Путин рассказал о сокращении числа абортов в России Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Политика Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.

Политика В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.

Политика Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.

Происшествия Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.

Политика Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.

Армия и оружие Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.

Футбол Круговой отправится на зимние сборы с «Зенитом» Защитник «Уфы» Данил Круговой, выступающий за клуб на правах аренды (права на игрока принадлежат «Зениту»), на зимние сборы отправится в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Здоровье Доктор Мясников: какие лекарства вызывают зависимость Врач отметил, что сильную зависимость вызывают препараты от насморка, успокоительные и снотворные средства.

Общество Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.

Кино Мединский раскритиковал фильм «Джокер» Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.

Происшествия Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.