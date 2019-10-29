Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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«Мы больше не можем скрывать этот трансфер». «Мерида» сообщила о переходе Ибрагимовича
Матч ТВ29 октября в 10:30
Самый дерзкий дебютант Испании, прямо сейчас обгоняющий «Реал» и «Барсу». Туда отправляют даже Ибру
Sport24.ru29 октября в 14:00
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:50, Ашберн
Здоровье
Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах
В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде
Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика
Путин рассказал о сокращении числа абортов в России
Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:23
Политика
Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей
Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика
Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО
Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
BFM.ru 05:51
Армия и оружие
Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР
РИА Новости 04:44
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия
Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Футбол
Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»
Sports.ru вчера в 12:40
Космос
NASA поделилось планами лунных миссий
Ридус 29 октября в 16:17
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Наука
Изучены образцы грунта секретного «Ледяного червя»
Популярная механика 06:00
Политика
Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Футбол
«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги
"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Армия и оружие
Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади
Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Футбол
Круговой отправится на зимние сборы с «Зенитом»
Защитник «Уфы» Данил Круговой, выступающий за клуб на правах аренды (права на игрока принадлежат «Зениту»), на зимние сборы отправится в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Sport24.ru 05:56
Здоровье
Доктор Мясников: какие лекарства вызывают зависимость
Врач отметил, что сильную зависимость вызывают препараты от насморка, успокоительные и снотворные средства.
Московский Комсомолец вчера в 01:40
Фигурное катание
Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции
Комсомольская правда 04:35
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах
Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Московский Комсомолец вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости 29 октября в 12:35
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 03:01
Происшествия
Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой
В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 15:04