Футбол

Bethub.orgBethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании

Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Ибрагимович обманул весь мир фейковым анонсом

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Sport24.ru29 октября в 14:00
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 06:50, Ашберн
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Сокращение числа врачей зафиксировано в 54 регионах

В документе отмечается, что в 54 российских регионах число медработников сократилось. Наибольшее уменьшение врачей (59%) отмечено в Бурятии.
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Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Следователи отпустили директора Физического института (ФИАН) РАН Николая Колачевского под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
РБК 05:25
Политика

Путин рассказал о сокращении числа абортов в России

Число сделанных в этом году в России абортов сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с прошлым годом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:23
Политика

Путин не исключил ужесточения наказания за ошибки врачей

Президент Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за допускаемые ими ошибки.
BFM.ru 06:11
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Политика

Зеленский: Украина ускорит подготовку к вступлению в НАТО

Киев готов ускорить подготовку к членству в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
BFM.ru 05:51
Армия и оружие

Южная Корея зафиксировала два ракетных запуска в КНДР

РИА Новости 04:44
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Футбол

Глушаков впервые забил за «Ахмат», сделав дубль в матче с «Лучом»

Sports.ru вчера в 12:40
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Космос

NASA поделилось планами лунных миссий

Ридус 29 октября в 16:17
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Общество

В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра

Нью-йоркские законодатели приняли законопроект, запрещающий ресторанам и продуктовым магазинам продавать фуа-гра, откормленную печень утки или гуся, которая на протяжении веков считается кулинарным деликатесом.
Газета.Ru 03:23
Наука

Изучены образцы грунта секретного «Ледяного червя»

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Политика

Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Футбол

«Монако» с Головиным прошёл «Марсель» в Кубке Лиги

"Монако" в матче 1/16 финала Кубка Лиги одолел "Марсель".
Soccer.ru вчера в 18:19
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Футбол

Круговой отправится на зимние сборы с «Зенитом»

Защитник «Уфы» Данил Круговой, выступающий за клуб на правах аренды (права на игрока принадлежат «Зениту»), на зимние сборы отправится в составе клуба из Санкт-Петербурга.
Sport24.ru 05:56
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Доктор Мясников: какие лекарства вызывают зависимость

Врач отметил, что сильную зависимость вызывают препараты от насморка, успокоительные и снотворные средства.
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Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Минфин предложил ввести налог для самозанятых еще в 19 регионах

Министерство финансов выступило с инициативой распространить с 2020 года налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов России.
Московский Комсомолец вчера в 11:58
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Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
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На Сахалине прокуратура заинтересовалась «бойцовским клубом» для детей

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Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
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Политика

Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Lenta.ru 06:13
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку на 0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%, 30 октября передает агентство Reuters.
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