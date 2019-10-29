Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Футбол
ЦСКА — Уфа 1:0
Московский футбольный клуб ЦСКА огласил стартовый состав команды на матч 1/8 финала Кубка России с «Уфой».
RT на русском 11:29
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Российская газета 08:02
Политика
Болгария не выдала визу российскому дипломату
Болгарские власти не выдали визу военному атташе в посольстве РФ в Софии, передает местное агентство «Фокус» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.
Политика Сегодня 12:17
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
РБК 13:09
Футбол
«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года
Что касается коэффициентов на проход, то здесь такие цифры: 2.46 и 1.55. В матче «Динамо» — «Шахтер», ну или наоборот, всегда жарко.
LiveSport.ru вчера в 01:30
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК 27 октября в 02:47
Общество
В немецком городе запретили название «донер-кебаб»
Власти немецкого города Веймар запретили закусочным использовать название Döner kebab (донер-кебаб), которым традиционно здесь называли шаурму.
Известия 10:23
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по шайбам в истории НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на 12-е место по числу голов в истории регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МК-Спорт 02:41
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
Газета.Ru 06:44
Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы развития отношений РФ и ЕС
Президент РФ Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии перспективы нормализации отношений России и ЕС.
NewInform 13:50
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие
СМИ узнали об операции 10 российских подлодок в Северной Атлантике
Десять российских подводных лодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Известия 09:49
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 11:25
Политика
Президент Чили отменил саммит АТЭС
Чили отменило саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и климатический форум COP25, передает телеканал 24 Horas со ссылкой на президента страны Себастьяна Пиньеру.
РИА Новости 10:27
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Взгляд.ру 11:11
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Газета.Ru 12:16
Гаджеты
Раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro
Накануне презентации были раскрыты полные характеристики нового смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro, который уже появился в базе данных TENAA.
Astera вчера в 09:52
Общество
Каждый второй подросток сталкивался с агрессией в школе
С агрессией в школе сталкивается каждый второй из опрошенных подростков (52%), сообщает РБК по данным исследования «Российские школьники: политические, сексуальные и карьерные предпочтения».
Моя Москва.онлайн 09:38
Футбол
ФИФА удовлетворена расследованием по выбору России хозяйкой ЧМ-2018
«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, Майкл Гарсия [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», – сообщили в ФИФА.
Sports.ru 13:12
Политика
Песков рассказал о судьбе ректора МГУ
Как известно, президент России Владимир Путин и Владимир Садовничий накануне провели встречу, на которой обсудили вопросы развития университета.
Известия 13:07
Политика
США решили обсудить с Россией включение новых видов вооружений в ДСНВ
США намерены начать дискуссии с Россией по включению новых видов вооружений в Договор о стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) для его продления.
Московский Комсомолец 13:30
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Общество
Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская
Заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Елена Гаудасинская умерла в среду на 53-м году жизни, сообщается на сайте учреждения.
ТАСС 09:19
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50