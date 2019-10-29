Футбол

Bethub.orgBethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании

Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 21:09, Ашберн
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