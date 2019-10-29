Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
На Первом канале могут быть сбои телевещания из-за долгов
Михаил Шубин, являющийся генеральным директором Первого канала, сообщил "Ведомостям", что у телеканала и его подрядчиков имеются огромные долги, поэтому телевещание может проходить со сбоями.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
«Сармат» не только заменит МБР РС-20В «Воевода» разработки украинского КБ «Южное», стоящие на вооружении еще с советских времен, но и станет носителем гиперзвукового оружия, в частности управляемого боевого блока «Авангард» (разработан в реутовском НПО машиностроения).
Киберспорт
Death Stranding на ПК выйдет летом 2020 года
ПК-версия Death Stranding выйдет в начале лета 2020 года. Точная дата выхода Death Stranding на ПК неизвестна.
Экономика
ЦБ и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Центробанк и Министерство финансов России представили новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
Спорт
WADA вынесет вердикт по санкциям к РУСАДА в конце года
Специалисты не успеют проверить полученные ответы от российской стороны по московской лаборатории РУСАДА к первому установленному сроку в 4 ноября, но закроют этот вопрос к концу года, чтобы решить его с текущим председателем Крейгом Риди.
Общество
Суд взыскал с Грудинина более 1 млрд рублей
Арбитражный суд Московской области частично удовлетворил иск акционеров подмосковного совхоза имени Ленина к его директору Павлу Грудинину и взыскал с него более 1 млрд рублей.
Общество
В России ожидается рост социальных протестов
Эксперты считают, что число протестных акций в России может увеличиться, а социальные протесты будут социализироваться, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Неполитический протест в регионах».
Наука
Российские дороги предложили укрепить полиэтиленом
В России предложили повысить качество дорог при помощи специального покрытия из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ), которое может улучшить их износоустойчивость.
Политика
В конгрессе США приняли резолюцию о признании геноцида армян
Палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян.
Гаджеты
Huawei нашла способ поставить Android на новый смартфон для России
Новый смартфон Honor 9X, недавно анонсированный в России, имеет тот же идентификатор устройства, что и более старая модель - Huawei P Smart Z. Об этом пишет Android Insider.
Происшествия
Иркутского депутата избили неизвестные
Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.
Армия и оружие
В НАТО похвастались сопровождением российских Су-35
Военные летчики из Бельгии рассказали, что они смогли сопроводить российские истребители Су-35 и другие самолеты.
Политика
Кремль отреагировал на визит Зеленского в Золотое
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следили за визитом украинского лидера Владимира Зеленского в населенный пункт Золотое.
Армия и оружие
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Космос
Новый марсоход NASA впервые поставили на колёса
Специалисты Лаборатории реактивного движения (JPL) американского аэрокосмического агентства NASA провели стендовые испытания марсохода для миссии «Марс-2020», в ходе которых аппарат впервые установили на шестиколёсную платформу.
Футбол
«Реал» отпускает Иско за 70 миллионов евро
Действующий контракт с Иско рассчитан до 2022 года, сумма отступных составляет 700 миллионов евро.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк выложила свежее фото
Девушка выглядит цветущей и счастливой Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анны появилась серия свежих фотографий.
Авто
Lamborghini отзывает в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador
Компания Lamborghini из-за возможных проблем с двигателем отзывает в России 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupè, Roadster).
Космос
Ученые рассказали, куда планируют приземлить капсулу с лунным грунтом
Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.
Общество
Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.