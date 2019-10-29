Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Политика Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

Общество В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.

Экономика Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.

Происшествия Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло обстрел военных из России в Сирии Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, входящий в состав Министерства обороны РФ, (имя не называется) заявил, что военный патруль из России не попадал под обстрел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя в провинции Хасеке в Сирии.

Политика Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".