Футбол
Bethub.orgЗлатан Ибрагимович возвращается в чемпионат Испании
Златан Ибрагимович Контракт шведского нападающего истекает 31 декабря 2019 года и он перейдет в один из испанских клубов уже в это трансферное окно.
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Кино
Герой Дона Чидла мог стать вице-президентом США в «Мстителях: Финал»
Кинокомикс «Мстители: Финал» показал знакомых нам героев в неожиданном ключе.
Армия и оружие
Турция собирается закупить российские Су-35
Официальные представители правительств Турции и России находятся на "продвинутой стадии переговоров" по российскому истребителю Су-35, заявили турецкие чиновники.
Общество
Call of Duty: Modern Warfare возглавила британский чарт продаж
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Сохранение военного присутствия США в Сирии для «защиты нефтяных месторождений» противоречит международному праву, и об этом ведутся дискуссии даже внутри Соединённых Штатов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Политика
Консультации России, ЕС и Украины по транзиту газа продлились 80 минут
Трехсторонние консультации России, ЕС и Украины по транзиту российского газа завершились за 80 минут, что в два раза дольше предыдущей встречи сторон, сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
В Донбассе начался процесс разведения ВСУ и военных формирований ЛНР
Напомним, 1 октября на встрече контактной группы в Минске стороны договорились возобновить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого с 7 октября.
Общество
В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников
Согласно внесённым в Налоговый кодекс изменениям, льгота распространяется на взносы за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования.
Здоровье
Наркологи сообщают, что алкоголизм имеет четыре основных симптома
Следует учитывать четыре главных признака, отличающего человека с этой болезнью от того, который не алкоголик, даже, если он частенько «с запахом».
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Стало известно, сколько россияне потеряли от контрсанкций
Продовольственные контрсанкции отнимают у российских потребителей около 445 млрд рублей в год в ценах 2013 года.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Космос
Телескоп «Хаббл» заснял зловещее лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" "поздравил" землян с Хэллоуином жутким снимком, пишет Daily Mail. Сообщается, что изображение напоминает чьё-то лицо.
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло во вторник в трех километрах от населенного пункта Харин в Искитимском районе Новосибирской области.
Армия и оружие
Найдены сокровища «Исламского государства»
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло обстрел военных из России в Сирии
Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон, входящий в состав Министерства обороны РФ, (имя не называется) заявил, что военный патруль из России не попадал под обстрел в районе пограничного перехода ад-Дербасийя в провинции Хасеке в Сирии.
Политика
Зеленского в Мариуполе встретили акцией протеста
Акцией протеста встретили в Мариуполе президента Украины Владимира Зеленского, который приехал в город на инвестиционный форум, сообщило местное издание "0629".
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Кино
Стартовал показ комедийного телесериала с Пореченковым и Охлобыстиным
Культура
На ТНТ показали пародию на Соловьева
Ведущий шоу «Однажды в России» на телеканале ТНТ Азамат Мусагалиев в прямом эфире высмеял российского журналиста Владимира Соловьева.
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
Рейтинг «18+» получают фильмы, материал которых предназначен только для взрослой аудитории.
Общество
Выявлена крупнейшая утечка данных банковских карт
Крупнейшая в истории утечка информации с платежных карт банков зафиксирована в Сети.
Культура
Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее участие в Евровидении
Пиар-директор артистки поделился своей информацией. Антон Богословский прокомментировал 5-tv.ru, что все это слухи.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
«Это госизмена»: на Украине поднялась паника из-за убийства Зеленского
За гаранта заступился нардеп "Слуги народа" Никита Потураев, назвав угрозы в адрес президента госизменой.