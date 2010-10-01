Футбол
Вести.RuЗлатана Ибрагимовича зовут в итальянскую «Болонью»
Известный шведский футболист Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за миланский "Интер". Новым местом работы 39-летнего нападающего может стать другая команда Серии "А" – "Болонья", — которая готова платить ему 5,3 млн евро в год.
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Игры
Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2
News.ru 31 октября в 10:50
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Наука
В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев
RuNews24.ru 03:38
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Единоборства
В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Газета.Ru 03:48
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Происшествия
Больше 30 детей отравились в отеле в Казани
Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Происшествия
СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове
Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Происшествия
В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад
Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Ведомости вчера в 05:46
Общество
Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни
Аргументы и Факты 01:56
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Интернет
Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android
WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Гаджеты
AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14
Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
3DNews 00:51
Здоровье
Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление
Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Технологии
В России заработал Apple TV+ без дубляжа
IT-World вчера в 08:46
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Наука
Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа
С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 03:40
Общество
Заработало новое приложение для оформления ДТП по европротоколу
Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, с 1 ноября 2019 в России автолюбители смогут воспользоваться специальным приложением для смартфона, с помощью которого можно оформить ДТП по европротоколу.
32CARS.ru вчера в 01:48
Армия и оружие
Сербия покупает российские С-400
Утро.ru вчера в 07:29
Футбол
«Пари Сен-Жермен» проиграл в Дижоне
С сенсации начался двенадцатый тур французской Лиги 1. Чемпион и лидер нынешнего первенства "Пари Сен-Жермен" уступил в гостях "Дижону", занимавшему последнее место, с результатом 1:2. "Дижон", суммарная стоимость которого меньше, чем Килиан Мбаппе, преподнес главную сенсацию нынешнего чемпионата, обыграв парижан.
Вести.Ru вчера в 18:33