Футбол

Вести.RuВести.RuЗлатана Ибрагимовича зовут в итальянскую «Болонью»

3 фото
Известный шведский футболист Златан Ибрагимович может вернуться в чемпионат Италии, где ранее выступал за миланский "Интер". Новым местом работы 39-летнего нападающего может стать другая команда Серии "А" – "Болонья", — которая готова платить ему 5,3 млн евро в год.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Болонья» готова заплатить Ибрагимовичу € 8 млн за контракт на 18 месяцев

Чемпионат05:31

Итальянский клуб готов заплатить Ибрагимовичу 8 миллионов евро за 18 месяцев

Матч ТВ04:36

Президент «Болоньи» готов предложить Ибрагимовичу контракт

Soccer.ru04:04

Златана Ибрагимовича зовут в итальянскую «Болонью»

Вести.Ru05:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Вашингтон
Игры

Rockstar выпустила релизный трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2

News.ru 31 октября в 10:50
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Киберспорт

Blizzard показала геймплей Diablo 4

На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Наука

В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев

RuNews24.ru 03:38
Общество

Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России

На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Политика

Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Единоборства

В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса

Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Газета.Ru 03:48
Технологии

Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи

Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Происшествия

Больше 30 детей отравились в отеле в Казани

Более 30 детей отравились в отеле "Кристалл" в Казани, после того, как поели в ресторане отеля, передает РИА "Новости" со ссылкой на СУСК по Татарстану.
Газета.Ru 03:17
Происшествия

СК начал проверку после крупного пожара в Кемерове

Следственные органы СК РФ по Кемеровской области начали доследственную проверку по факту крупного пожара, который произошел в субботу в двух производственно-складских помещениях в Кемерове.
ТАСС 00:59
Происшествия

В Нарьян-Маре задержали охранника, пустившего убийцу в детский сад

Следователи задержали сотрудника охранного предприятия «Святогоръ», который пропустил убийцу в один из детских садов Нарьян-Мара.
Ведомости вчера в 05:46
Общество

Страдающий от рака телеведущий перечислил первые симптомы болезни

Аргументы и Факты 01:56
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Интернет

Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Гаджеты

AMD готовит ещё минимум три видеокарты начального уровня с Navi 14

Получается, что три GPU из пяти указанных в драйверах ещё не были представлены в каких-либо видеокартах.
3DNews 00:51
Здоровье

Специалисты рассказали, как кофе влияет на артериальное давление

Специалисты предупредили любителей кофе о том, что напиток может негативно влиять на организм и провоцировать нежелательные побочные эффекты.
ФАН 05:10
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Технологии

В России заработал Apple TV+ без дубляжа

IT-World вчера в 08:46
Общество

Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии

Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
BFM.ru 05:52
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02:00
Наука

Физики уподобили вспышки сверхновых горению газа

С точки зрения физики процессы, которые называют взрывами, могут значительно отличаться в деталях.
N+1 03:40
Общество

Заработало новое приложение для оформления ДТП по европротоколу

Как сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, с 1 ноября 2019 в России автолюбители смогут воспользоваться специальным приложением для смартфона, с помощью которого можно оформить ДТП по европротоколу.
32CARS.ru вчера в 01:48
Армия и оружие

Сербия покупает российские С-400

Утро.ru вчера в 07:29
Футбол

«Пари Сен-Жермен» проиграл в Дижоне

С сенсации начался двенадцатый тур французской Лиги 1. Чемпион и лидер нынешнего первенства "Пари Сен-Жермен" уступил в гостях "Дижону", занимавшему последнее место, с результатом 1:2. "Дижон", суммарная стоимость которого меньше, чем Килиан Мбаппе, преподнес главную сенсацию нынешнего чемпионата, обыграв парижан.
Вести.Ru вчера в 18:33
Хоккей

«Вашингтон» победил «Баффало» в матче НХЛ, Овечкин отметился передачей

РИА Новости 01:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Златан Ибрагимович
Шведский футболист
Шведский футболист боснийско-хорватского происхождения, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Бывший капитан сборной Швеции. Считается одним из самых непредсказуемых и мастеровитых нападающих своего поколения. По версии газеты The Guardian, Ибрагимович занял третью строчку лучших футболистов мира за 2013 год. По версии шведского журнала Dagens Nyheter, Ибрагимович занял второе место в списке лучших спортсменов государства всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джоуи Сапуто
Канадский бизнесмен
Canadian businessman and the president of the Montreal Impact soccer team he founded in 1992, and Saputo Stadium, named after his family's dairy products company Saputo Inc. He is also the chairman of the Italian football club Bologna F.C. 1909.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное