Посмотрим на выходных, насколько удалось локализовать данный очаг, будет ли рост инфицированных, не входящих в списки контактных, соответственно, на оперативном штабе рассмотрим вопрос о введении режима пропусков в Златоусте или введении карантина, то есть закрытия города на въезд и выезд.

Златоуст могут полностью закрыть на карантин, перекрыв въезды и выезды в город, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться и выйдет из-под контроля. Об этом заявил на онлайн-брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Златоуст могут полностью закрыть на карантин

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