Коронавирус
Коммерсантъ ЧелябинскЗлатоуст могут полностью закрыть на карантин
Златоуст могут полностью закрыть на карантин, перекрыв въезды и выезды в город, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться и выйдет из-под контроля. Об этом заявил на онлайн-брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Все будет зависеть от роста числа заражений. Не исключаем вариант, при котором в отдельных муниципалитетах режим будет жестче. В Златоусте посмотрим на выходных, будет ли рост инфицируемых, рассмотрим вопрос введения пропусков или закрытия города на карантин с запретом въезда и выезда.
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Происшествия
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19
Сыктывкарский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 07:17
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
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Общество
Глава ГУМВД по Новосибирской области Стерликов подал в отставку
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РИА Новости 06:38
Наука
Человеку с киберпротезом руки впервые смогли вернуть осязание
ТАСС Наука вчера в 12:32
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
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Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
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Тарантас Ньюс вчера в 02:32
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Общество
Путин рассказал о рисках для автопрома на фоне эпидемии коронавируса
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в российской автомобильной промышленности и поддержке отрасли.
REGNUM 07:23
Футбол
Бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Марко Девич объявил о завершении карьеры
Бывший нападающий «Рубина», «Ростова», харьковского «Металлиста» и сборной Украины Марко Девич сообщил, что завершает профессиональную карьеру футболиста.
Спорт-Экспресс 06:30
Футбол
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Здоровье
Всех врачей и медсестер в Москве проверят на иммунитет к коронавирусу
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Эхо Москвы 04:03
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Музыканты The Rolling Stones выпустили клип про город-призрак
Лондон, 24 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Новый сингл Living in a Ghost Town («Жизнь в городе-призраке»), впервые за последние восемь лет, выпустила британская рок-группа The Rolling Stones.
REGNUM 01:37
Футбол
Футболисты сборной России аплодисментами поблагодарили врачей
Представители сборных России в «Твиттере» поблагодарили медработников за их самоотверженный труд в условиях пандемии коронавируса.
Чемпионат 07:28
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Политика
Грузия может отозвать посла с Украины из-за Саакашвили — депутат
Тбилиси, 24 апреля 2020, 10:44 — REGNUM Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины по вопросам реформ может испортить двухсторонние отношения между странами, заявил депутат грузинского парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили в эфире телеканала «Имеди».
REGNUM 03:44
Политика
Песков назвал недопустимым формальный подход к оказанию помощи бизнесу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о недопустимости формального подхода при оказании помощи бизнесу для выплаты зарплаты сотрудникам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:31
Экономика
Российские туроператоры вернут деньги за несостоявшиеся поездки
Если агентство откажется возвращать средства, документы можно будет передать в суд.
Кубань 24 вчера в 04:55
Авто
Cadillac показал удлиненный Escalade
Компания Cadillac представила новый Cadillac Escalade ESV с удлиненным почти до шести метров кузовом.
Автоновости дня 02:22
Недвижимость
Правительство приняло программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России поручил до 1 мая 2020 года утвердить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках.
ТАСС вчера в 13:24
Здоровье
Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса
Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы.
Известия 07:30
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Саакашвили неправильно прикрепил значок с украинским флагом
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на заседание пропрезидентской фракции в Верховной раде Украины "Слуга народа" в пятницу с неправильно прикрепленным значком украинского флага.
РИА Новости 07:32