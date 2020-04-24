Коронавирус

Коммерсантъ ЧелябинскКоммерсантъ ЧелябинскЗлатоуст могут полностью закрыть на карантин

Златоуст могут полностью закрыть на карантин, перекрыв въезды и выезды в город, если эпидемическая ситуация в городе будет ухудшаться и выйдет из-под контроля. Об этом заявил на онлайн-брифинге губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Алексей Текслер
Все будет зависеть от роста числа заражений. Не исключаем вариант, при котором в отдельных муниципалитетах режим будет жестче. В Златоусте посмотрим на выходных, будет ли рост инфицируемых, рассмотрим вопрос введения пропусков или закрытия города на карантин с запретом въезда и выезда.
— Алексей ТекслерУрал-пресс-информ 03:35

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