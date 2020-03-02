Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Филиппинах вооруженный мужчина захватил заложников в ТЦ

Вооруженный мужчина захватил в заложники около 30 человек в торговом центре (ТЦ) Greenhills в филиппинском городе Сан-Хуан (входит в Манильскую агломерацию), сообщает The Philipino Times.
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с чего всё началось
About 30 people being held hostage at a shopping mall in #Manila
 after shooting, local media report https://t.co/4q1BIJLChS pic.twitter.com/obQ0GF89KK
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