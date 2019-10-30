Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование. Маркизио в начале октября объявил о завершении карьеры игрока.

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