Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗлоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование. Маркизио в начале октября объявил о завершении карьеры игрока.
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Маркизио и его жена стали жертвами ограбления в их собственном доме

Sportbox.RU05:02

Маркизио и его жена подверглись нападению вооружённых грабителей в своём доме

Чемпионат06:19

Дом Маркизио был ограблен, Клаудио и его жене угрожали оружием

Sports.ru06:16

Бывший игрок «Зенита» Маркизио и его жена стали жертвами вооруженных грабителей в Италии

Sport24.ru05:29

Экс-игрок «Зенита» подвергся нападению вооружённых грабителей

Sport.ru06:29

Маркизио и его жена стали жертвами ограбления в их собственном доме

Матч ТВ05:02

Дом Маркизио ограбили, угрожая футболисту и его жене

Спорт-Экспресс04:19
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Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Известия 06:50
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма вчера в 16:06
Общество

Дания разрешила строительство «Северного потока-2»

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие

Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире

Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
REGNUM 01:12
Наука

Создан наиболее эффективный метод получения водорода

Международная группа ученых создала катализатор, который позволяет получить водород из воды, затрачивая вдвое меньше энергии, чем раньше.
Индикатор 05:02
Происшествия

СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
REGNUM вчера в 08:55
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Общество

Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Экономика

Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой

Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
RT на русском вчера в 10:39
Политика

Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.
РИА Новости 05:59
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Экономика

«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов

В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Infox.ru 28 октября в 10:41
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4

По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Авторамблер 28 октября в 04:53
Экономика

Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин

Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
РБК 09:00
Армия и оружие

Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»

Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
ИА Новороссия 08:50
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Политика

Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков

Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
РИА Новости 08:05
Технологии

В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала

Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
МИР 24 28 октября в 05:45
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16

В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
RT на русском 08:09
Общество

Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей

Газета.Ru 09:02
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Кино

HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов

Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
VSE42.RU 06:24
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Политика

Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ

26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42
Футбол

Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины

Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
РИА Новости вчера в 02:02
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
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