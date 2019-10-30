Происшествия
РИА НовостиЗлоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование. Маркизио в начале октября объявил о завершении карьеры игрока.
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Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Наука
Создан наиболее эффективный метод получения водорода
Международная группа ученых создала катализатор, который позволяет получить водород из воды, затрачивая вдвое меньше энергии, чем раньше.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Экономика
Операторы связи России просят субсидировать затраты по пакету Яровой
Российские операторы связи «Ростелеком», «МТС», «МегаФон» и «Вымпелком» направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой провести субсидирование их затрат на покупку оборудования по пакету антитеррористических поправок в законодательство — так называемому пакету Яровой.
Политика
Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение посетить Австрию и Латвию с официальным визитом.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
«Вывод и распил российских денег»: о списании африканских долгов
В ходе форума Путин заявил, что РФ списала 20 млрд долларов долгов африканским странам.
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Экономика
Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
Политика
Комитет Госдумы вернет авторам законопроект о пропаганде наркотиков
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" в среду внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Технологии
В России создали биоразлагаемый пластик из крахмала
Российские ученые создали пластик, который полностью разлагается в природе после использования.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с пожарной машиной в Томске возросло до 16
В Томске число пострадавших в результате столкновения пожарной машины, автобуса и легкового автомобиля, по уточнённым данным, возросло до 16.
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов» о клане Таргариенов
Компания HBO анонсировала десять серий нового приквела "Игры престолов", который расскажет историю семьи Таргариенов.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Политика
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
Футбол
Жена футболиста стала первой женщиной - президентом клуба в истории Украины
Морозюк стала президентом любительского футбольного клуба, который базируется в родном для нее городе Львове.
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.