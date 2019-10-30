Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиЗлоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф. Точная сумма ущерба выясняется, полиция начала расследование. Маркизио в начале октября объявил о завершении карьеры игрока.
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Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

РИА Новости05:45

СМИ: Дом экс-футболиста «Зенита» Маркизио ограбили, угрожая ему и его семье

RT на русском04:43

В Италии ограбили дом бывшего футболиста «Зенита»

РБК06:15

Дом Маркизио ограбили, угрожая футболисту и его жене

Спорт-Экспресс04:19

Преступники ограбили виллу экс-футболиста «Зенита» Маркизио

Российская газета06:04

Вооруженные преступники обокрали дом экс-зенитовца Маркизио

РЕН ТВ05:23

Экс-игрока «Зенита» Маркизио и его жену подвергли жесткому ограблению

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Вашингтон
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Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

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Один из главных актеров сериала Федор Добронравов рассказал о примерной дате выхода сериала. Объявление он сделал на творческом вечере.
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Первые изображения новой Kia Optima показали в Сети

Компания Kia распространила тизерные изображения модели Kia K5 нового поколения для местного южнокорейского рынка.
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В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
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Как уже сообщала "РГ", сегодня на перекрестке в Томске произошло столкновение трех транспортных средств: пожарного автомобиля Урал, маршрутного автобуса ПАЗ, и автомобиля Nissan.
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Как пишет Deadline, онлайн-кинотеатр будет доступен пользователям в США с мая 2020 г. HBO Max — совместный проект WarnerMedia и телекоммуникационной компании AT&T. В каталог стримингового сервиса войдут более 10 тыс. часов контента, включая около 1,8 тыс. фильмов и 31 оригинальный сериал.
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В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Овечкин и Свечников признаны звездами дня в НХЛ

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