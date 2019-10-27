Экономика

REGNUMREGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.
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