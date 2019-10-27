Экономика
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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с чего всё началось
А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.РИА Новости20:40
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Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве родителей
В подмосковном Воскресенске по подозрению в убийстве собственных родителей задержали 25-летнего молодого человека, он признал вину.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
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Общество
В Россию поступила первая партия препарата «Фризиум»
Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook сообщила, что в Россию поступила первая партия препарата «Фризиум», который применяется для лечения детей, больных эпилепсией.
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Футбол
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Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
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Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
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Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
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Армия и оружие
Эрдоган пообещал новую операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит операцию в Сирии, если курдские формирования не выведут своих бойцов в течение отведенного времени, передает RT.
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Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП на Алтае
Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Шоу-бизнес
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После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Экономика
В Литве хотят запретить покупку российского СПГ
Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
Футбол
«Краснодар» обыграл турецкий «Трабзонспор»
Игра закончилась победой «быков» со счётом 0:2. Это приносит клубу первые очки в групповом этапе Лиги Европы.
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