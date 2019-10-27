Объем производства красной икры в РФ по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.

с чего всё началось

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Армия и оружие Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.

Политика Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).

Общество Украина переходит на зимнее время В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.

Происшествия Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.