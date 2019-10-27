Общество
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем производства красной икры в РФ по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.РИА Новостивчера в 20:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 02:59, Вашингтон
Политика
Microsoft обошел Amazon в борьбе за военный контракт на $10 млрд
Пентагон заключил с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Армия и оружие
Рота российских военных полицейских прибыла в Кобани на севере Сирии
В город Кобани на севере Сирии прибыли российские военные полицейские, сообщил журналистам офицер военной полиции Михаил Елсуков.
Армия и оружие
Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
Общество
В Минприроды Забайкалья рассказали, как пережить встречу с медведем
Министерство природных ресурсов Забайкальского края составило памятку о правильном поведении человека при встрече с медведем.
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Политика
«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту
Футбол
«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче Ла Лиги
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за сына
Известный российский певец Стас Пьеха стал одним из гостей популярного шоу «Секрет на миллион», которое выходит в эфире телеканала НТВ.
Общество
Украина переходит на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.
Футбол
Вальверде покинет «Барселону» по окончанию сезона
Как сообщает AS, нынешний наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде уйдет из клуба в конце текущего сезона.
Происшествия
Возобновлены поиски пропавшего самолета в Пермском крае
В Пермском крае возобновлены поиски пропавшего частного легкомоторного самолета Сеssпа 172. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
Технологии
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет
Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Политика
Зеленский сменил губернатора Луганской области
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая новым губернатором Луганской области, президент подписал указ 25 октября.
Происшествия
Пенсионеры в Новокузнецке попытались открыть сейф и устроили взрыв
В Новокузнецке мужчина помогал двоюродной сестре открыть сейф с помощью болгарки, в результате чего конструкция взорвалась.
Общество
Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
Происшествия
Военнослужащий застрелил 8 сослуживцев в воинской части в Забайкалье
Политика
Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе
Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
Футбол
«Тамбов» разгромил «Уфу» на домашнем поле
«Тамбов» разгромил «Уфу» в матче 14-го тура РПЛ.
Космос