А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.

с чего всё началось

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

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