Экономика
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.РИА Новостивчера в 20:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Футбол
Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мыслями о тактике перед игрой с "Локомотивом" в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
Газета.Ru вчера в 08:52
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Культура
Назван самый страшный сериал в истории телевидения
Газета.Ru вчера в 21:26
Экономика
В Литве хотят запретить покупку российского СПГ
Потребителям выгодно покупать СПГ российского производства, но советник президента Литвы Гитанаса Науседы, экс-министр энергетики Ярослав Неверович считает, что нужно прекратить подобную практику.
ИА REX 25 октября в 03:00
Происшествия
Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
ТВ Центр 25 октября в 08:11
Кино
Финал новых «Звездных войн» появился в Сети
Позже появилась версия, что такая реакция Disney говорит о том, что кадры были подлинными.
Рамблер 25 октября в 05:39
Политика
Зеленский оценил встречу с добровольцами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал прошедшую встречу с добровольцами в Донбассе. Об этом он написал в своем Facebook.
Газета.Ru 01:01
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Происшествия
Два ребенка погибли в ДТП под Челябинском
Отмечается, что в результате погибли четыре человека, двое из них дети.
Газета.Ru вчера в 21:41
Шоу-бизнес
Адель сильно похудела после развода с мужем
После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15
Кино
Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Американская студия Warner Bros перенесла премьеру полнометражного фильма о «Томе и Джерри» на 23 декабря 2020 года.
Слово и Дело вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
StarHit.ru вчера в 15:00
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести войска США из Германии
Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 25 октября в 03:05
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Татар-информ вчера в 15:56
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар
Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор Украины ожидает сильный удар.
Газета.Ru 00:30
Фигурное катание
Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости вчера в 18:27
Общество
Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
РИА Новости 24 октября в 10:20
Автоспорт
Макса Ферстаппена могут лишить поул-позиции
Autosport.com.ru вчера в 16:40
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября
Обратите внимание на состояние финансов, есть риск остаться без средств.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Авто
В Сети показали, как «Нива» разгоняется до сотни за 2 секунды
Штатная ходовая переделана полностью: передний мост взят от того же Chevrolet, задний – от пикапа Ford, а рулевой механизм – у BMW.
Автоновости дня вчера в 06:53
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 25 октября в 11:59
Общество
Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье
Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Происшествия
В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
Супругов зарезали в подмосковном Воскресенске, по подозрению в убийстве задержан их 25-летний сын, он признал вину, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
РИА Новости вчера в 14:36
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»
Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости вчера в 07:02
Футбол
Карпин: «Понравилась реакция команды и болельщиков на неудачу»
ФК Ростов вчера в 15:52