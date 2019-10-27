Экономика

REGNUMREGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.
РИА Новостивчера в 20:40

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Эксперт оценил возможный рост цены на красную икру

RT на русскомвчера в 21:26

Стало известно, подорожает ли красная икра к Новому году

URA.Ruвчера в 22:33

На низком старте: стоит ли россиянам запасаться икрой к Новому году

РЕН ТВвчера в 20:33

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Газета.Ruвчера в 21:59

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

REGNUMвчера в 21:55

Дефицита красной икры к Новому году не ожидается

News.ruвчера в 22:05

Эксперты рассказали, как правильно запасти красную икру для Нового года

ТК Звездавчера в 21:45
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Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными

Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
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Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка

Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
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Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

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Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира

По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
РИА Новости вчера в 15:52
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Lenta.ru 00:09
Футбол

«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик

«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Soccer.ru вчера в 14:20
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке на глазах у зрителей

В Карелии в ходе циркового представления медведь напала на дрессировщика. Инцидент снял на видео один из зрителей спектакля.
Общественная служба новостей 24 октября в 03:26
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Политика

Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому

Lenta.ru вчера в 19:37
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC

Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Astera вчера в 16:50
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Автоспорт

Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена

F1news.ru вчера в 19:05
Космос

На Марсе найдено озеро, чем-то напоминающее водоем с Земли

По мнению исследователей, обнаруженные озера на Марсе чем-то напоминали наши водоемы в Южной Америке на плато Альтипано.
Vevby.ru 24 октября в 11:25
Фигурное катание

Орсер: горжусь, что Медведева не сдалась после короткой программы

Канадский тренер Брайан Орсер заявил РИА Новости, что гордится российской фигуристкой Евгенией Медведевой, которая не сдалась после неудачи в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
РИА Новости вчера в 18:30
Происшествия

СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке

Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
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Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Политика

Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России

Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
RT на русском вчера в 15:40
Общество

В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова

В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Lenta.ru вчера в 01:52
Политика

В КНДР подозревают США в использовании дружбы Трампа и Ким Чен Ына

Американская сторона использует в своих целях дружбу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Газета.Ru 01:25
Армия и оружие

50 заключенных россиянок исчезли в Сирии

По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Ореанда-Новости вчера в 03:22
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Газета.Ru 25 октября в 15:51
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 25 октября в 06:37
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Политика

Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
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Футбол

Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина

Спорт-Экспресс вчера в 16:38
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Космос

Россия и Япония хотят совместно создать космического робота

МИР 24 вчера в 21:53
Авто

В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет

В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.
Car.ru 25 октября в 05:05
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