Экономика
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу", - сказал управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. "Запасаться икрой лососевых впрок я не рекомендую.РИА Новостивчера в 20:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:49, Ашберн
Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Шоу-бизнес
Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Через несколько месяцев Наталья родила ему сына Петра, но даже это не спасло их брак, распавшийся через год.
Происшествия
В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
Футбол
«Челси» обыграл «Бернли», Пулишич оформил хет-трик
«Челси» одержал победу над «Бернли» в матче 10-го тура чемпионата Англии.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке на глазах у зрителей
В Карелии в ходе циркового представления медведь напала на дрессировщика. Инцидент снял на видео один из зрителей спектакля.
Общество
Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи
Политика
Двойник Зеленского задал вопрос Зеленскому
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8T от Redmi Note 8 будет отличаться только NFC
Отличия Redmi Note 8T и Redmi Note 8 заключаются только в модуле для бесконтактной оплаты, а в остальном устройства идентичные.
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон раскритиковал Макса Ферстаппена
Космос
На Марсе найдено озеро, чем-то напоминающее водоем с Земли
По мнению исследователей, обнаруженные озера на Марсе чем-то напоминали наши водоемы в Южной Америке на плато Альтипано.
Фигурное катание
Орсер: горжусь, что Медведева не сдалась после короткой программы
Канадский тренер Брайан Орсер заявил РИА Новости, что гордится российской фигуристкой Евгенией Медведевой, которая не сдалась после неудачи в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada.
Происшествия
СК проводит проверку после взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке
Следственное управление СК по Кемеровской области проводит доследственную проверку после получения мужчиной и женщиной травм в результате взрыва сейфа в жилом доме в Новокузнецке.
Шоу-бизнес
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья
Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
Политика
Премьер Грузии заявил о потере $350 млн от запрета полётов из России
Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Грузия потеряла $350 млн после того, как Россия запретила полёты в страну.
Общество
В Чечне объяснились за скандал с пытками людей племянником Кадырова
В Чеченской Республике прокомментировали новостной сюжет о пытках граждан, которым их подвергал бывший мэр Грозного, племянник Рамзана Кадырова Ислам Кадыров.
Политика
В КНДР подозревают США в использовании дружбы Трампа и Ким Чен Ына
Американская сторона использует в своих целях дружбу президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Армия и оружие
50 заключенных россиянок исчезли в Сирии
По предварительной версии, россиянки могли исчезнуть во время массового побега из лагеря.
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.
Армия и оружие
В России идут заводские испытания нового бомбардировщика-ракетоносца
Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
Общество
Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым
Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Политика
Экономике Украины предрекли сильный удар из-за дешевого угля из России
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что энергетический сектор Украины ждет сильный удар из-за дешевого российского угля.
Футбол
Сарри рассказал о состоянии попавшего в больницу Игуаина
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Космос
Россия и Япония хотят совместно создать космического робота
Авто
В России выросла средняя стоимость авто до 3 лет
В период 2018-2019 г. г. средняя цена на транспортные средства до 3 лет на территории Российской Федерации увеличилась на 9 процентов - до 878 тыс. руб. Рыночная структура практически не изменилась.