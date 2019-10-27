Общество
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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с чего всё началось
Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.РИА Новостивчера в 20:40
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Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
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18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
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Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
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Стас Пьеха отказывается разводиться с женой из-за ребенка
Наталья подтверждает слова пока еще законного супруга, что не хочет травмировать ребенка, поэтому вопрос официального разрыва они отложили.
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В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Происшествия
Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков
Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
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В Тюменской области из-за гаффской болезни закрыли целое озеро
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.