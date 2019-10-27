Общество

REGNUMREGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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с чего всё началось

Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.
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