Общество
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
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с чего всё началось
Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.РИА Новостивчера в 20:40
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Футбол
Известны составы ЦСКА и «Динамо» на матч чемпионата России
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Газета.Ru 08:35
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Для The Outer Worlds появились первые моды
Несколько дней назад вышла свеженькая RPG The Outer Worlds, а в сети уже появились первые моды для неё.
Игромания.ру 06:03
Армия и оружие
Лидер СДС сообщил о ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
«Пять месяцев шли разведывательная работа на земле и точечное преследование, пока не состоялась совместная операция по ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади», — написал он.
RT на русском 08:25
Политика
Дешевый российский уголь нанесет удар по энергобезопасности Украины
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предрек крах энергетического сектора Украины из-за поставок дешевого российского угля.
Вести.Ru 03:33
Единоборства
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева
Советский спорт 06:20
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Происшествия
ФСБ задержала россиянина за подготовку убийства студентов техникума
Самое громкое массовое убийство в учебном заведении в последние годы в России произошло 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже.
РБК 07:23
Армия и оружие
В Госдуме оценили план НАТО по захвату Калининграда
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин высказался о плане НАТО по захвату Калининграда в случае вооруженного столкновения между Россией и Североатлантическом Альянсом, который в своем докладе изложил старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда Ричар Хукер.
Газета.Ru 08:18
Политика
Песков рассказал, как создавался меморандум России и Турции по Сирии
На встрече в Сочи 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации.
РИА Новости 07:14
Происшествия
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
RT на русском 07:22
Футбол
«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры
В матче 10-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Реал Сосьедад».
Чемпионат 08:58
Здоровье
Медики назвали напитки, которые запрещено пить мужчинам после 50 лет
Мужчинам после 50 лет следует особенно тщательно следить за своим здоровьем.
Вечерний курьер вчера в 15:17
Футбол
Карпин сообщил о беременности жены
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на своей странице в Instagram сообщил, что его жена Дарья снова беременна.
Российская газета 08:59
Шоу-бизнес
Рудова и Самбурская: Малахов предлагал податься в эскорт
Как сообщила российская актриса и певица Настасья Самбурская изданию Gazeta.ru, Малахов и ей предлагал познакомиться с богатыми мужчинами, с таким предложением он звонил ей два раза.
Мойка78 вчера в 14:40
Общество
Украинцу вынесли приговор за ношение футболки с гербом СССР
Житель Кривого Рога был приговорен к году ограничения свободы за ношение футболки с гербом СССР, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Китайский лётчик прокомментировал особенности истребителя J-20
На китайском телевидении вышло интервью с пилотом новейшего китайского истребителя J-20.
Военное обозрение 07:44
Кино
Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Коммерсантъ вчера в 13:18
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 вчера в 04:00
Футбол
В Греции прокомментировали возможный переход Жабы в «Спартак»
ProstoProSport 03:23
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Газета.Ru вчера в 18:37
Футбол
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Локомотива» на матч РПЛ
Названы стартовые составы московских "Локомотива" и "Спартака" на матч 14-го тура чемпионата России по футболу, информация опубликована на официальном сайте РПЛ.
РИА Новости 08:42
Хоккей
«Сибирь» отыгралась с 0:2 и прервала победную серию «Магнитки»
«Магнитка» не смогла одержать пятую победу кряду, из них — четвёртую победу подряд с Кошечкиным в воротах.
Чемпионат 08:53
Происшествия
Власти помогут семьям погибших в ужасном ДТП в Нолинском районе
Всем родственникам окажут психологическую помощь Власти Кировской области помогут родным погибших в ужасном ДТП, которое произошло 26 октября в Нолинском районе, сообщает "Вести.RU".
Pro Город Киров 04:25
Единоборства
Бывшая порноактриса дебютировала в Bellator с тяжёлого поражения
Ранним утром 26 октября мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 231.
Чемпионат вчера в 14:53
Политика
Новак рассказал о ходе строительства «Турецкого потока»
Строительство газопровода «Турецкий поток» завершится в срок.
Известия 08:05