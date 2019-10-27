Общество

REGNUMREGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.
РИА Новостивчера в 20:40

Подробнее о событии

Эксперт оценил возможный рост цены на красную икру

RT на русскомвчера в 21:26

Стало известно, подорожает ли красная икра к Новому году

URA.Ruвчера в 22:33

На низком старте: стоит ли россиянам запасаться икрой к Новому году

РЕН ТВвчера в 20:33

Эксперт рассказал о росте цен на красную икру перед Новым годом

Газета.Ruвчера в 21:59

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

REGNUMвчера в 21:55

Дефицита красной икры к Новому году не ожидается

News.ruвчера в 22:05

Эксперты рассказали, как правильно запасти красную икру для Нового года

ТК Звездавчера в 21:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:57, Ашберн
Гаджеты

Прошли первые испытания процессора Core i9-10980XE

18-ядерный Core i9-10980XE потребляет намного меньше энергии, чем 8-ядерный Core i9-9900K.
Anonsens вчера в 05:27
Армия и оружие

Стало известно о ликвидации лидера «Исламского государства»

Lenta.ru вчера в 23:57
Футбол

«Манчестер Сити» одержал крупную победу над «Астон Виллой» в АПЛ

RT на русском вчера в 09:23
Политика

Губернатор высмеял доклад американского фонда о «захвате» Калининграда

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с РБК сравнил доклад старшего научного сотрудника Джейсмтаунского фонда Ричарда Хукера о потере Россией своего эксклава в случае конфликта "с бульварной фантастикой".
РИА Новости 04:24
Шоу-бизнес

Футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на бывшую жену

Известный футболист Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану.
Аргументы недели 25 октября в 15:25
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
Политика

Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе

Политическая Экспертиза 00:31
Политика

Двойник Зеленского назвал вопрос, который хотел бы ему задать

Вечерняя Москва 02:25
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском

На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
РБК 03:16
Здоровье

Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог

Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный 25 октября в 23:35
Армия и оружие

Минобороны доставило в Сирию бронеавтомобили для военной полиции

Газета.Ru 01:24
Музыка

Слушатели соцсети выбрали песни, которые станут классикой в будущем

REGNUM 04:40
Наука

Установлено, что неандертальцы первым из древних людей добыли огонь

Учеными-антропологами из Университета Коннектикута (Соединенные Штаты Америки) доказано, что неандертальцы первыми из древних людей научились разводить огонь, а не просто брать его от природных лесных пожаров.
Ugpressa.ru вчера в 23:58
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
Кино

Гран-при «Артдокфеста» получил фильм Ксении Охапкиной «Бессмертный»

Новая газета вчера в 16:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 25 октября в 06:55
Происшествия

При пожаре в доме в Рязанской области погибли трое детей

BFM.ru 02:49
Экономика

Киевский эксперт раскритиковал новую программу развития Украины

Новое правительство Украины ратифицировало в текущем месяце программу действий, в которой заложены «приятные для уха избирателя, но совершенно нереалистичные цифры развития».
ФАН 04:30
Автоспорт

Макс Ферстаппен потерял три места на старте

F1news.ru вчера в 18:34
Общество

Титул «Мисс Земля» завоевала представительница Пуэрто-Рико

Обладательницей титула «Мисс Земля — 2019» стала 21-летняя жительница Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель.
News.ru вчера в 07:17
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Здоровье

Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением

7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Ugpressa.ru вчера в 16:35
Шоу-бизнес

Актриса обвинила Малахова в сводничестве после выпуска про эскорт

Московский Комсомолец вчера в 10:30
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Футбол

Игроки «Ахмата» и «Арсенала» устроили массовую драку во время матча

Футболисты молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "арсенала" устроили потасовку во время матча 14-го тура молодежноо первенства России.
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Армия и оружие

Минобороны показало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Фото, по данным ведомства, подтверждают, что сирийская нефть и до, и после разгрома террористов в Заевфратье под охраной военнослужащих США активно добывалась и направлялась бензовозами из Сирии.
Известия вчера в 03:54
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Шоу-бизнес

Сюткин прокомментировал отказ участника «Голоса» пожать ему руку

Вечерняя Москва вчера в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное