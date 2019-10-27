Общество

REGNUMREGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Эксперты рассказали, надо ли запасаться красной икрой к Новому году

Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.
РИА Новостивчера в 20:40

Подробнее о событии

Эксперт оценил возможный рост цены на красную икру

RT на русскомвчера в 21:26

Стало известно, подорожает ли красная икра к Новому году

URA.Ruвчера в 22:33

На низком старте: стоит ли россиянам запасаться икрой к Новому году

РЕН ТВвчера в 20:33

Эксперт рассказал о росте цен на красную икру перед Новым годом

Газета.Ruвчера в 21:59

Значительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год

REGNUMвчера в 21:55

Эксперты не рекомендуют запасаться красной икрой впрок

Коммерсантъ04:17

Дефицита красной икры к Новому году не ожидается

News.ruвчера в 22:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Кино

Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены

Народные новости вчера в 14:55
Происшествия

Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
Гаджеты

В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei

Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
REGNUM вчера в 03:26
Политика

СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
РБК 19:38
Кино

Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»

Известия 25 октября в 08:29
Наука

Картофельное пюре оказалось лучшей едой для интенсивных тренировок

Удар56 10:12
Армия и оружие

Начались первые российско-египетские учения войск ПВО

В Египте начались первые российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела дружбы — 2019".
РЕН ТВ вчера в 18:22
Происшествия

ФСБ предотвратила массовое убийство в колледже под Москвой

Известия 10:16
Кино

Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»

Мойка78 вчера в 23:24
Политика

В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России

Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Профиль вчера в 13:26
Экономика

Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил

Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
РБК 13:08
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне

Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Реальное время 11:46
Политика

В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого

Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
РИА Новости 17:23
Политика

Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту

Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Кино

Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана

23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Политика

МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив

Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.
Украина.ру вчера в 23:15
Авто

Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах

Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
MagadanMedia.ru 02:25
Наука

Разработан проект новой квантовой батареи

Машины и Механизмы 25 октября в 13:10
Шоу-бизнес

Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

Эксперт объяснил, зачем Трампу фейк об уничтожении аль-Багдади

Слухи об уничтожении главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади (группировка запрещена в России) США появились в девятый раз.
ФАН 13:42
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Интерфакс-Спорт 17:16
Экономика

В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков

Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.
Строительная Газета 25 октября в 05:20
Здоровье

Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии

Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Ugpressa.ru вчера в 01:41
Культура

Названы самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»

Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие.
ФАН 25 октября в 12:13
Космос

Американский космоплан вернулся с секретной миссии

На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Армия и оружие

Назначен преемник ликвидированного главаря ИГ

Lenta.ru 17:13
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Общество

Полиция Испании применила силу против протестующих в Барселоне

Известия вчера в 16:59
Гаджеты

Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже

Китайский производитель Meizu запустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Игромания.ру 18:12
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»

Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное