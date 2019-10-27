Общество
REGNUMЗначительный рост цен на красную икру не стоит ожидать на Новый год
Снижение вылова лососевых не окажет значительного влияния на рост цен на красную икру к Новому году. Об этом сообщил управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Объем производства красной икры в России по итогам 2018 года составил 22,2 тысячи тонн. В 2019 году, по оценке Березнюка, ее может быть заготовлено 18-20 тысяч тонн.РИА Новостивчера в 20:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Кино
Съемки нового фильма о Джеймсе Бонде завершены
Гаджеты
В ARM объявили о продолжении сотрудничества с Huawei
Британский разработчик архитектуры процессоров ARM продолжит сотрудничество с китайской компанией Huawei после вступления в силу американских санкций.
Политика
СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну
В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов. Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ».
Кино
Netflix показал новые кадры сериала «Ведьмак»
Армия и оружие
Начались первые российско-египетские учения войск ПВО
В Египте начались первые российско-египетские учения войск противовоздушной обороны "Стрела дружбы — 2019".
Кино
Стала известна дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
Политика
В Грузии назвали сумму потерь от запрета на полеты из России
Бюджет Грузии недосчитался $350 млн из-за временного запрета на полеты из России.
Экономика
Россия допустила отказ от грозящих «скачком цен на топливо» правил
Министр считает, что новые стандарты «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов, которые в основном работают в территориальных водах России».
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата рассказал о своем сыне
Mash опубликовал видео короткого интервью с отцом Рамиля Шамсутдинова, открывшего стрельбу по своим сослуживцам в воинской части в Забайкалье.
Политика
В офисе Зеленского заявили о вывозе оружия националистов из Золотого
Украинская полиция изъяла и вывезла оружие, о котором шла речь в поселке Золотое на юго-востоке страны во время спора президента Владимира Зеленского с националистами, выступающими против разведения сил.
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Политика
МВФ требует от Украины продать порты и железную дорогу - Павлив
Международный валютный фонд огромное влияние и давление оказывает на экономический блок правительства, это безусловный факт, сказал украинский политический эксперт Михаил Павлив на пресс-конференции в Москве 24 октября По его информации, экономический блок команды Зеленского крайне зависим от международных экономических институций, поскольку Украина находится в экономической и долговой яме.
Авто
Половина российских автолюбителей ездит на старых машинах
Около половины российских автовладельцев передвигаются на машинах старше 11 лет. Свыше 20 млн автомобилей в стране старше 11 лет.
Наука
Разработан проект новой квантовой батареи
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
Армия и оружие
Эксперт объяснил, зачем Трампу фейк об уничтожении аль-Багдади
Слухи об уничтожении главаря ИГИЛ1 Абу Бакра аль-Багдади (группировка запрещена в России) США появились в девятый раз.
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Мексики «Формулы-1», Квят стал девятым
Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Мексики, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".
Экономика
В Якутии появился региональный фонд защиты дольщиков
Региональная организация сможет привлекать для решения проблем обманутых дольщиков средства из федерального фонда, а также средства из республиканского бюджета в виде субсидий.
Здоровье
Ученые предупредили о неизбежности смертельной пандемии
Смертельная эпидемия за считанные часы способна убить миллионы людей, заявляют американские ученые из университета Джонса Хопкинса.
Культура
Названы самые громкие скандалы, случившиеся на «Поле чудес»
Одна из самых долгоживущих российских передач «Поле чудес» в пятницу празднует свое 29-летие.
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
Общество
Полиция Испании применила силу против протестующих в Барселоне
Гаджеты
Самый дешёвый флагман на Qualcomm Snapdragon 855 появился в продаже
Китайский производитель Meizu запустил в продажу самый дешёвый флагман на базе однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 855.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.