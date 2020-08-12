Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол "вторым слоем", рассказал Телиженко. По словам журналиста, вокруг шли "жесточайшие избиения", у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.