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Газета.Ru
Газета.Ru

Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

В помещении люди лежали на полу, при этом новых задержанных заставляли ложиться на пол "вторым слоем", рассказал Телиженко. По словам журналиста, вокруг шли "жесточайшие избиения", у некоторых задержанных могли быть сломаны кости.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли - в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино. Задержание Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
Znak.comвчера в 11:23
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Lenta.ru

Российский журналист рассказал об избиении силовиками при задержании в Минске

Lenta.ru19:29
Газета.Ru

Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

Газета.Ru18:12
News.ru

Российский журналист Телиженко рассказал об избиениях в РУВД в Минске

News.ruвчера в 14:59
РБК

Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске

РБКвчера в 16:29
Компания

Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах

Компаниявчера в 16:05
Дождь

«Люди лежали живым ковром в лужах крови»: корреспондент Znak.com рассказал о жестоком обращении с задержанными в Беларуси

Дождь17:30
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Znak.comвчера в 11:23

На российском сегменте МКС испытывают широкополосный интернет

Испытания уже подтвердили основные характеристики ШСС, в том числе и возможность передачи информации с российского сегмента Международной космической станции со скоростью 180 Мбит / с. Отправка данных будет производиться через спутники многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч".
Военное обозрениевчера в 08:07
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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В ВОЗ прокомментировали регистрацию российской вакцины от коронавируса

Ранее в ВОЗ заявили, что проводят обсуждение с РФ по поводу возможной переквалификации российской вакцины от коронавируса, после которой станет ясно, насколько препарат соответствует международным стандартам.
РИАМОвчера в 10:19
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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В Югре учеников начальной школы обеспечат горячим бесплатным питанием

Ханты-Мансийск, 12 августа 2020, 13:07 — REGNUM В Югре во всех общеобразовательных организациях, независимо от формы собственности, будет обеспечено одноразовое бесплатное горячее питание для учеников с 1 по 4 классы включительно.
REGNUMвчера в 06:07

Мишустин поручил обеспечить приемлемые энерготарифы для потребителей на Чукотке

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил обеспечить приемлемые тарифы на электроэнергию для потребителей на Чукотке в связи с введением в эксплуатацию плавучей АЭС "Академик Ломоносов" в Певеке.
ТАСС23:15