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Компания

Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах

В Белоруссии силовики избивают и издеваются над людьми, задержанными на акциях протеста. Об этом сообщил журналист Znak Никита Телиженко, который ранее также был задержан в Минске. Телиженко задержали перед началом акции протеста 10 августа, когда он набирал смс в редакцию.В источнике
С чего всё началось
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли - в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино. Задержание Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
Znak.comвчера в 11:23
Подробнее о событии
Lenta.ru

Российский журналист рассказал об избиениях после задержания в Белоруссии

Lenta.ru04:53
Газета.Ru

Российский журналист рассказал об избиениях в белорусском РУВД

Газета.Ru18:12
Znak.com

Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах

Znak.comвчера в 11:23
РБК

Журналист Znak.com рассказал детали своего избиения в Минске

РБКвчера в 16:29
Компания

Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах

Компаниявчера в 16:05
News.ru

Российский журналист Телиженко рассказал об избиениях в РУВД в Минске

News.ruвчера в 14:59
Дождь

«Люди лежали живым ковром в лужах крови»: корреспондент Znak.com рассказал о жестоком обращении с задержанными в Беларуси

Дождь17:30

В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами
РБК23:59
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«Воины света победят Дарта Вейдера». Михалок приехал в Одессу и высказался о событиях в Белоруссии

Лидер группы "Ляпис 98" Сергей Михалок впервые дал оценку белорусским протестам на концерте в Одессе 12 августа, сообщает портал Depo.ua Фронтмен группы "Ляпис 98" и экс-лидер "Ляписа Трубецкого", по мнению поклонников, слишком долго хранил молчание о ситуации в Белоруссии.
Украина.ру03:21