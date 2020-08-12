Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах

В Белоруссии силовики избивают и издеваются над людьми, задержанными на акциях протеста. Об этом сообщил журналист Znak Никита Телиженко, который ранее также был задержан в Минске. Телиженко задержали перед началом акции протеста 10 августа, когда он набирал смс в редакцию.