Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах
В Белоруссии силовики избивают и издеваются над людьми, задержанными на акциях протеста. Об этом сообщил журналист Znak Никита Телиженко, который ранее также был задержан в Минске. Телиженко задержали перед началом акции протеста 10 августа, когда он набирал смс в редакцию.В источнике
С чего всё началось
Страшный репортаж Znak.com: как в тюрьмах Белоруссии избивают задержанных на митингах
Никиту отпустили только вчера вечером. О бесконечных избиениях, унижении, боли - в его репортаже из Московского РУВД и тюрьмы в Жодино. Задержание Меня задержали 10 августа в момент, когда весь Минск собирался на вторую акцию протеста против итогов выборов президента Белоруссии.
Znak.comвчера в 11:23
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