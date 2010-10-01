Общество
Аргументы и ФактыЗнакомого Кокорина и Мамаева могут не освободить по УДО
Вопрос об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого будет рассмотрен 24 сентября Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может не выйти на свободу по УДО, передает ТАСС.
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Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
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На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
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Китайский FAW показал новый крупноразмерный кроссовер Bestune T99, который призван стать флагманом всего бренда.
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Игроки Team Liquid покинули организацию
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В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета вчера в 04:19
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Глава киностудии имени Горького подал в отставку
По их данным, Зернов ушёл по соглашению сторон.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
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Химические удобрения, уничтожающие насекомых, убивают птиц
Использование химических удобрений, которые уничтожают насекомых-вредителей, губительно воздействуют на пернатых.
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Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
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Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
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В Испании два человека погибли из-за сильных дождей
По меньшей мере два человек умерли в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча в результате сильных ливней.
ТАСС вчера в 08:09