Общество

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыЗнакомого Кокорина и Мамаева могут не освободить по УДО

Вопрос об условно-досрочном освобождении Александра Протасовицкого будет рассмотрен 24 сентября Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал, что Александр Протасовицкий, осужденный вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым, может не выйти на свободу по УДО, передает ТАСС.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:32, Вашингтон
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