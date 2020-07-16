Общество

Daily StormDaily StormЗнакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном управлении.
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Источник рассказал о встречах Сафронова с сотрудником чешских спецслужб

Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.
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Обвиняемый в госизмене Иван Сафронов общался с представителем чешских спецслужб, утверждает источник агентства ТАСС

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Знакомого Ивана Сафронова назвали кадровым сотрудником чешских спецслужб

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ТАСС сообщил о работнике спецслужб Чехии, с которым якобы общался Сафронов

Коммерсантъ12:51
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Росжелдор отменил приказы, вводящие обязательное оснащение электронными пломбами ГЛОНАСС железнодорожных вагонов, идущих через Крымский мост.
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Газпром окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

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Авто

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России

Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
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В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
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Общество

Собянин опроверг слухи о «сокрытии властями» данных по коронавирусу

В Москве открыто публикуются все данные по числу заболевших и умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в интервью радио «Комсомольская правда» мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 11:56
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Минтруд назвал новые категории граждан, которые смогут рассчитывать на детские выплаты

На выплаты смогут рассчитывать новые категории граждан. Судя по всему, «бумажной волокиты» теперь станет меньше.
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По словам собеседника агентства, конкурентами российских разработчиков являются авиапроизводители из США и Европы.
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Сергей Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России

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ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане

Сегодня ВОЗ завершила свою миссию в Туркменистане, и по ее итогам в стране коронавируса нет.
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В Ситке на Аляске приняли резолюцию о переносе статуи Баранова в музей

Городской совет американского города Ситка (штат Аляска) принял резолюцию, согласно которой статуя русского завоевателя Александра Баранова (1747-1819) будет перенесена из центрального парка в помещение музея.
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Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
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