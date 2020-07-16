Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.

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Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном управлении.

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