Общество
Daily StormЗнакомого Сафронова назвали сотрудником чешских спецслужб
Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов встречался несколько раз, является кадровым сотрудником чешских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном управлении.
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Гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался обвиняемый в государственной измене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, является кадровым сотрудником чешских спецслужб, сообщил ТАСС в четверг источник в разведывательном сообществе.ТАССвчера в 11:50
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Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.
РИА Новости 00:26
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Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
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Стилист Рогов назвал «провалом» наряды Канделаки
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Общество
В первый день сдачи ЕГЭ в Удмуртии 23 выпускника получили 100 баллов
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Российские ученые первыми в мире испытали электродвигательную установку, разработанную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости, который питается от аккумулятора.
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Полиция нашла пропавшую в Иркутске 12-летнюю девочку
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В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
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Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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В матче 36-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" обыграл "Вильярреал".
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В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
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Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ
DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятник Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
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Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
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Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ вчера в 13:04
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Лукашенко: белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
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Суд ЕС запретил передавать персональные данные в США
Решение суда может вынудить тысячи компаний отказаться от хранения персональных данных на граждан ЕС на серверах в США.
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Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
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