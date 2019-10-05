Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, на теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные ранения.
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Подробности жестокого убийства в Домодедово: жертва училась в МГТУ Баумана
Московский Комсомолец04:36
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Политика
Венгрия изымает выданные украинцам паспорта
Выяснилось, что в большинстве случаев паспорта получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами, которые не знали венгерского языка и жили в других регионах Украины.
BFM.ru 04:48
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga 02:28
Армия и оружие
Китай на пути к собственной версии финской войны
REGNUM вчера в 08:54
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Единоборства
Корешков проиграл Ларкину в главном бою Bellator 229
Российский боец смешанного стиля Андрей Корешков проиграл американцу Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229.
Чемпионат вчера в 23:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru 06:07
Транспорт
В ПДД введут гироскутеры и электросамокаты
В ПДД намерены внести термин "средства индивидуальной мобильности", который будет касаться в то числе электросамокатов и гироскутеров.
Газета.Ru 01:51
Здоровье
В Думу внесли законопроект об отказе в соцобслуживании на дому
Социальным работникам предложили разрешить отказывать в соцуслугах на дому людям с опасными формами заболеваний: туберкулёзом, инфекциями, психическими расстройствами.
News.ru вчера в 04:27
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на PC 5 ноября
Red Dead Redemption 2 вышла на PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2018 года.
Cyber.sports.ru вчера в 10:41
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
Телепрограмма вчера в 16:11
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Музыка
В Новокузнецке во время концерта Бузовой произошла сильная давка
Как отметили организаторы, никто из поклонников девушки не пострадал. Поклонникам пришлось ждать Бузову два часа.
RuNews24.ru 04:14
Политика
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Опубликованная смс-переписка сотрудников Госдепартамента США и помощника президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака подтверждает слухи о том, что американский лидер Дональд Трамп пытался шантажировать своего коллегу из Киева.
Комсомольская правда 01:53
Экономика
Минфин прогнозирует падение доходов россиян из-за платежей по кредитам
Реальные доходы россиян продолжат падать в 2019 году, в частности, из-за необходимости уплачивать проценты по кредитам, несмотря на рост заработной платы, говорится в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов, который правительство внесло в Госдуму.
ТАСС 03:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли впервые показала роскошный особняк в Лос-Анджелесе
Видео роскошного дома Анджелины Джоли появилось в Сети. Особняк располагается в одном из самых дорогих районов Калифорнии, сообщает StarHit.
Слово и Дело 03 октября в 22:32
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».
Слово и Дело вчера в 13:49
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
РИА Новости вчера в 02:39
Политика
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
RT на русском 03:32
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Политика
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.
РБК 03:00
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
МИР 24 01:52
Политика
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его связей с Украиной
Второй разведчик готовит жалобу на Трампа из-за его отношений с Украиной Еще один сотрудник разведки Соединенных Штатов готовит рапорт с жалобой на американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 23:21
Авто
Шпионы поделились первыми фото нового Hyundai Tucson
Эндрю Туатахи сообщил западному изданию, что обновлённый кроссовер Hyundai Tucson получит очень стильную внешность, которая сможет привлечь к нему новых покупателей.
Тарантас Ньюс 03 октября в 04:22
Футбол
«Ахмат» победил «Уфу» в первом матче под руководством Шалимова
RT на русском 06:24
Авто
Летающие автомобили начнут собирать в Новосибирске
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов.
РИА Новости 02:11
Гаджеты
В смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi найдена уязвимость
Работники службы кибербезопасности Google Project Zero обнаружили уязвимость в операционной системе Android.
UfaTime.ru 02:01